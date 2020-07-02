當心！骨質疏鬆藥惹禍 婦拔牙後傷口壞死！

66歲林姓婦人3月初在診所拔牙，傷口遲遲未好，甚至還長出大肉芽，經診所轉介到豐原醫院牙科治療，醫師一問之下，才發現林婦因服用治療骨質疏鬆藥物所致。醫師表示，兩個月就有5名患者因服用骨質疏鬆藥物，造成拔牙後傷口遲遲無法癒合。

豐原醫院牙科主任黃廷芳表示，台灣女性骨質疏鬆嚴重，一跌倒就容易出現手、腳骨折情形，因此醫師會開雙磷酸鹽藥物預防骨質疏鬆，每天或每周吃一次，或3個月施打一次、一年注射一針等，以減少骨質流失，但副作用會造成低血鈣、皮膚感染及其他感染，也可能造成顎骨壞死。

林姓婦人3月初曾經施打雙磷酸鹽藥物治療骨質疏鬆，3月底到診所拔牙後，傷口遲遲未好，甚至5月初還長出一個很大的肉芽，經診所轉介後發現林婦拔牙處的骨顎壞死，前後兩顆牙齒也受影響，因此立即作清創手術，傷口才慢慢癒合。

另外，2個月來有5名患者因服用骨質疏鬆藥物，沒事先告訴牙科醫師，導致拔牙後骨顎壞死情形，經由各診所轉介手術清創治療後，目前傷口也都慢慢恢復中。

黃廷芳表示。正常拔牙的患者約在1周傷口就會癒合，服用雙磷酸鹽藥物則容易造成傷口癒合緩慢，甚至在治療期間還容易反覆出現傷口壞死情形，因此建議患者在拔牙前，一定要先告知牙醫師有服用骨鬆藥物，或是在注射骨鬆藥前，先給牙科醫師評估，把該治療或該拔的牙齒處理好，再接受注射藥物，才能減少拔牙後顎骨壞死情形。