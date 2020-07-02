客家季刊「靛花tien faˊ」首發 客家美學變台灣日常

全國性客家季刊「靛花tien faˊ」正式發行了！由客家公共傳播基金會發行的「靛花tien faˊ」，匯聚來自各行各業客家鄉親的獨到想法及美好想像，客家公共傳播基金會董事長陳邦畛表示，希望當大家看到、觸碰到這份季刊時，能夠感受到全新的客家美學及文化美好，進而串起彼此關心客家的心。

客家公共傳播基金會表示，「靛花tien faˊ」內容來自於全國客庄196位駐在客庄夥伴，他們採訪紀錄潛藏於全國客庄各行各業的客家人，從而挖掘客庄的自然、經濟、文化各種面向。讓大家閱讀季刊的同時，能夠看見傳統與現代客家的美好，以及何謂客家精神。

此外，季刊更首次加入四縣拼音，希望大家閱讀時，能試著用四縣拼音閱讀，若不懂發音是什麼意思，還能詢問懂客語的親友，趁機學習客語，讓學客語成為國人最平常不過的的日常。

客家公共傳播基金會董事長陳邦畛表示，過去客家人的聲音常常消失、淹沒在主流媒體之中。因此，去年底客家公共傳播基金會成立後，積極籌備全國性季刊「靛花tien faˊ」，今年更接手全國性講客廣播電台，希望在大眾媒體中，大家能看見、聽見客家人的聲音。