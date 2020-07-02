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驚見醉男對行李「解放」 台灣高鐵籲旅客發揮公德心
一位女性民眾6月30日搭乘高鐵南下時，突然聽到「水聲」，事後發現一名戴眼鏡的男子疑似喝醉酒，在車廂放置行李處直接小解，當時還有行李放在那裡，感到相當錯愕。對此，台灣高鐵公司表示，該車當下立即清理清毒，請旅客放心，同時呼籲旅客要有公德心。
一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」說，6月30日她搭乘南下高鐵295車次時，「一名酒醉的乘客在行李放置處就地直接解放，那裡還有遭殃的行李......」如此誇張的行為令她相當傻眼。
女網友表示，防疫期間，大家在車廂裡都戴著口罩，所以沒有什麼交談聲，突然間安靜的車廂內竟「聽到水聲」，讓她當場愣在那裡，事後發現居然有醉男正在解放，清潔人員見狀隨即上前清理。
對此，高鐵表示，經查該案發生後，為避免其他旅客受到影響，高鐵列車人員立即清理受髒汙區域，並以酒精針對該區域重覆消毒，同時徵詢附近旅客是否有更換座位需求。此外，列車收班後，也會再次進行徹底清潔消毒，敬請旅客安心搭乘。
高鐵說，呼籲旅客發揮公德心，共同維護乘車品質、避免影響其他旅客行為。列車服務人員亦會主動巡視車廂，如發現旅客有影響他人情況，均會主動勸導，敬請旅客配合。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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