懷孕憂食物汙染影響胎兒 孕媽咪瘦成38公斤紙片人

準媽媽別因過度擔心吃到不安全食物而恐懼進食。32歲的婷婷（化名）本身就瘦，懷孕前僅41公斤，懷孕後為了寶寶健康，變得過度注重食物安全，只要對食材有疑慮或添加化學成分的食品都不敢吃，僅只吃白飯和少量蔬果。

結果懷孕24周產檢時，婷婷體重反瘦到38公斤，成「紙片人孕婦」，且胎兒體重也過低，恐造成營養不良與胎兒早產風險。經婦產科醫師溝通後，調整飲食方式跟補充營養素，婷婷體重增至50公斤，也順利產下2600公克重健康寶寶。

收治婷婷的台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明表示，以往有準媽媽是擔心體重過重而偏食，但據自己臨床門診發現，近來約2成孕婦因食安疑慮而有「懼食」現象，卻影響胎兒發育。

李世明說，懷孕期間胎兒營養成分完全來自母體，若媽媽營養不良也會影響胎兒發展，早產比例偏高、神經系統發育、骨骼系統發育、整個發展會遲緩。如擔憂所攝取食物有農藥殘留或重金屬，可與醫師跟營養師討論，來攝取有機食物、奶粉、營養補充品。

高師大生科系副教授許惇偉表示，研究發現，一般食物中的化學物質殘留物或重金屬，的確已證實不利胎兒健康。因動物和農作物會接觸到環境中的塑化劑、殺蟲劑、戴奧辛等化學物質，其環境荷爾蒙長期累積下，恐對影響胎兒的生殖系統發育異常，如出現尿道下裂等情形。建議孕期間，可盡量選擇有機食品，尤其是乳製品與蔬菜，相對可避免攝取環境荷爾蒙污染物。