八旬翁左耳抽痛被當中耳炎 轉介檢查竟是口咽癌第三期

彰化縣82歲張姓老翁今年初覺得左耳疼痛，起初被診斷為中耳炎，治癒中耳炎之後仍然抽痛，衛福部立彰化醫院使用正子造影掃描和切片，確診為口咽癌第三期，因錯過黃金治療期，目前一周5天化療和放射性治療控制病情。

張姓老翁嚼食檳榔40年，吸菸60年，過了古稀之年，不嚼檳榔，偶而吸菸，部立彰化醫院耳鼻科主任許嘉方認為張翁罹患口咽癌與長期嚼檳榔和吸菸有關。許嘉方說，嚼檳榔者導致口腔癌機率是一般人的28倍，抽菸者則是18倍，若同時長期抽菸、嚼檳榔，罹患口腔癌機率飆升為一般人的89倍。

張翁今年年初經常左耳抽痛，到診所看病被診斷為中耳炎，治療幾次未見改善，診所轉介到部立彰化醫院作進一步檢查。許嘉方表示，張翁左耳紅腫和有微量分泌物，確是中耳炎徵狀，於是對症治療，結果中耳炎好了大半但左耳依舊抽痛。

許嘉方用內視鏡檢查，發現張翁左側口咽壁靠近扁桃腺下方有腫塊，經由正子造影掃描顯示腫塊約3公分大，切片證實為第三期口咽癌，因考慮張翁年事已高，無法承受長時間手術摘除腫瘤，於是安排一周5天化學治療和放射治療控制病情。

張翁每次到醫院治療，都有兒子陪伴身旁。張翁的兒子表示，他父親年輕時嚼檳榔和吸菸，菸齡長達60年，年紀大了很少碰檳榔，偶而吸菸，現在確診罹癌，他和家人力勸父親別再吸菸，好好養病，家人也互相告誡別碰檳榔和香菸。

許嘉方說，張翁的口咽癌長在口腔後側的，早期症狀不明顯，通常患者難以察覺，可能發生張翁這樣誤診的情況，等到出現吞嚥困難、出血或耳部轉移性疼痛等症狀，往往錯過黃金治療期。

許嘉方又說，台灣的口咽癌、口腔癌等頭頸類癌症患者有年輕化趨勢，俗稱「香檳酒」也就是抽菸、嚼檳榔和喝酒，被視為罹患頭頸類癌症相當重要的因素，尤其九成的頭頸類癌症患者都有嚼檳啷習慣，國健署針對30歲以上嚼檳榔或吸菸民眾，每2年補助1次口腔黏膜檢查，以達到早期發現早期治療的成效。