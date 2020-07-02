快訊

大同改選恐翻盤？ 經濟部限5日內補股東會紀錄

立院通過前瞻預算續編4200億 特別預算舉債破兆！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八旬翁左耳抽痛被當中耳炎 轉介檢查竟是口咽癌第三期

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部立彰化醫院耳鼻喉科醫師許嘉方為病人檢查耳咽部位。記者簡慧珍／攝影
衛福部立彰化醫院耳鼻喉科醫師許嘉方為病人檢查耳咽部位。記者簡慧珍／攝影

彰化縣82歲張姓老翁今年初覺得左耳疼痛，起初被診斷為中耳炎，治癒中耳炎之後仍然抽痛，衛福部立彰化醫院使用正子造影掃描和切片，確診為口咽癌第三期，因錯過黃金治療期，目前一周5天化療和放射性治療控制病情。

張姓老翁嚼食檳榔40年，吸菸60年，過了古稀之年，不嚼檳榔，偶而吸菸，部立彰化醫院耳鼻科主任許嘉方認為張翁罹患口咽癌與長期嚼檳榔和吸菸有關。許嘉方說，嚼檳榔者導致口腔癌機率是一般人的28倍，抽菸者則是18倍，若同時長期抽菸、嚼檳榔，罹患口腔癌機率飆升為一般人的89倍。

張翁今年年初經常左耳抽痛，到診所看病被診斷為中耳炎，治療幾次未見改善，診所轉介到部立彰化醫院作進一步檢查。許嘉方表示，張翁左耳紅腫和有微量分泌物，確是中耳炎徵狀，於是對症治療，結果中耳炎好了大半但左耳依舊抽痛。

許嘉方用內視鏡檢查，發現張翁左側口咽壁靠近扁桃腺下方有腫塊，經由正子造影掃描顯示腫塊約3公分大，切片證實為第三期口咽癌，因考慮張翁年事已高，無法承受長時間手術摘除腫瘤，於是安排一周5天化學治療和放射治療控制病情。

張翁每次到醫院治療，都有兒子陪伴身旁。張翁的兒子表示，他父親年輕時嚼檳榔和吸菸，菸齡長達60年，年紀大了很少碰檳榔，偶而吸菸，現在確診罹癌，他和家人力勸父親別再吸菸，好好養病，家人也互相告誡別碰檳榔和香菸。

許嘉方說，張翁的口咽癌長在口腔後側的，早期症狀不明顯，通常患者難以察覺，可能發生張翁這樣誤診的情況，等到出現吞嚥困難、出血或耳部轉移性疼痛等症狀，往往錯過黃金治療期。

許嘉方又說，台灣的口咽癌、口腔癌等頭頸類癌症患者有年輕化趨勢，俗稱「香檳酒」也就是抽菸、嚼檳榔和喝酒，被視為罹患頭頸類癌症相當重要的因素，尤其九成的頭頸類癌症患者都有嚼檳啷習慣，國健署針對30歲以上嚼檳榔或吸菸民眾，每2年補助1次口腔黏膜檢查，以達到早期發現早期治療的成效。

中耳炎 癌症

延伸閱讀

台菸盒警示圖今起改更寫實 但面積小民團盼改進

惡男被勸別吸菸不爽痛毆對方 被告又到對方家持刀堵人

生活單純卻罹癌...口咽癌患者 3成感染HPV

都知道檳榔不好，為何就是戒不掉？癌症個管師點出病患3迷思

相關新聞

彰化37.4度！氣象局針對5縣市發布高溫資訊

鋒面接近及西南風沉降影響，中央氣象局針對5縣市發布高溫資訊，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率...

台東海域水母活動頻繁 螫傷最重可休克

炎熱夏天民眾都喜歡到海邊玩水，但近年來台東海域水母多，偶有民眾遭螫傷，輕者皮膚紅腫、灼傷感，嚴重者恐會過敏性休克，醫師建...

懷孕憂食物汙染影響胎兒 孕媽咪瘦成38公斤紙片人

準媽媽別因過度擔心吃到不安全食物而恐懼進食。32歲的婷婷（化名）本身就瘦，懷孕前僅41公斤，懷孕後為了寶寶健康，變得過度...

病毒不一定壞壞！這款病毒竟能揪出食品中毒事件元兇

美國普渡大學藉由「噬菌體（Phage）病毒」對細菌的專一特異性，設計出一款針對「O157:H7型大腸桿菌（E. Coli O157:H7）」的噬菌體，藉由植入NanoLuc螢光素酶基因片段，並藉由其反應生成物與螢光素Nano-Glo®的進一步反應生成螢光，藉以監測食品是否遭到「O157:H7型大腸桿菌」污染。

八旬翁左耳抽痛被當中耳炎 轉介檢查竟是口咽癌第三期

彰化縣82歲張姓老翁今年初覺得左耳疼痛，起初被診斷為中耳炎，治癒中耳炎之後仍然抽痛，衛福部立彰化醫院使用正子造影掃描和切...

好熱！ 氣象局警示：花蓮台北及彰化恐飆高溫

中央氣象局發布高溫資訊，鋒面接近及西南風沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市及...

一眼揪出你有沒有超速！台俄聯手打造全球最神物件偵測

一眼揪出你有沒有超速！台灣參與人工智慧跨國研究取得重大突破！中央研究院資訊科學研究所特聘研究員廖弘源、博士後研究員王建堯...

影／灑水秀迎接！台灣虎航首降落松機 5日起天天飛澎湖

松山國際機場今起推出共三場次「偽出國」出入國境體驗活動，獲選民眾除了可以搭上華航飛機感受出國氛圍，松機也準備了「彩蛋」，...

紅龍果盛產缺工 台中果農開放民眾自採3斤袋裝滿100元

紅龍果正值產期，但台中后里有果農缺採果工，本周六、日將開放民眾自己採，現場有剪刀和3斤塑膠袋，裝滿一袋100元。

少喝水腎結石發作 新式軟式輸尿管鏡手術清石更仔細

67歲蔡姓男子多年一直有腎結石問題，多次到醫院施行體外震波碎石，效果不佳，最近因腹部劇痛急診，才發現腎結石長滿3公分，占...

化繁為簡！ 回收廢棄物業者 環保署簡化申報課費流程

為簡化責任業者登記、申報作業，環保署修正發布「應回收廢棄物責任業者管理辦法」。廢棄物處理業者，首次製造或輸入責任物之日起...

「郵輪跳島」2天完銷創紀錄！再推5天4夜「超級跳島」

雄獅旅遊與星夢郵輪日前推動國內跳島旅遊，｢探索夢號｣不僅將成為全球第一艘復航的國際郵輪，「類出國」的體驗也掀起搶購潮。雄...

熱門新聞

振興券放大了！22間餐廳優惠方案 吃和牛現省7499

北北基雷雨轟炸像颱風 氣象局警告恐有冰雹、淹水

不滿路權遭漠視 500名機車族包圍公總「償命」

數學系畢業後能做什麼？ 過來人曝出路：沒什麼比數學更難

IKEA絕版品出清 千項商品5折起、實用小物百元有找

JOLIN樂當稱職代言人 穿PUMA新裝小露事業線讓人臉紅心跳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。