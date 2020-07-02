彰化37.4度！氣象局針對5縣市發布高溫資訊

鋒面接近及西南風沉降影響，中央氣象局針對5縣市發布高溫資訊，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、台中市、彰化縣、雲林縣地區為黃色燈號。彰化縣彰師大上午11時1分出現37.4度高溫。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

今天鋒面接近及西南風影響，各地午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生，尤其北部地區有局部短時豪雨發生的機率；除午後雷陣雨外，中南部、東南部及澎湖、金門、馬祖地區有局部短暫陣雨或雷雨。金門及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度。

明天中部以北、東北部地區及南部、東部、東南部山區午後有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部短時大雨發生的機率，清晨至上午中南部及金門地區亦有局部短暫陣雨，馬祖及澎湖為多雲到晴的天氣。