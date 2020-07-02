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一眼揪出你有沒有超速！台俄聯手打造全球最神物件偵測

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
YOLOv4演算法已實際應用於「智慧城市交通車流解決方案」計畫，圖攝於桃園。圖／中研院提供
YOLOv4演算法已實際應用於「智慧城市交通車流解決方案」計畫，圖攝於桃園。圖／中研院提供

一眼揪出你有沒有超速！台灣參與人工智慧跨國研究取得重大突破！中央研究院資訊科學研究所特聘研究員廖弘源、博士後研究員王建堯，與俄羅斯開發者博科夫斯基（Alexey Bochkovskiy）共同研發出目前世界上最快最準的物件偵測演算法（YOLOv4），平均正確率達43.5%。

此一演算法比前一代（YOLOv3）提高10%，更一舉超越其他種影像辨識技術。該技術與義隆電子合作開發「智慧城市交通車流解決方案」，目前已布設於桃園、新竹，在路口就能進行交通影像辨識及車流分析，為台灣智慧城市發展往前邁出一大步。

YOLOv4是一種利用人工智慧執行即時物件偵測的技術，能偵測物件、追蹤及判斷，可應用於交通車流計算、自駕車研發、工廠瑕疵檢測、醫療影像分析、五官定位等。自今年4月以開放原始碼免費釋出後，全世界已有數萬人測試應用。

YOLO 是「You only look once」的簡稱，顧名思義，只需訓練一個網路模型，電腦只要看一眼，就能判斷照片或影像裡的物件類別與位置，大大提升辨識速度。自104年推出第一代版本後 ，深受開發者喜愛，為電腦視覺（Computer vision）技術立下重要的里程碑。

改良後的YOLOv4性能更強大，經微軟開源影像資料庫（MSCOCO）測試，辨識物件的速度及精確度皆大幅提升，堪稱是目前世界上辨識速度最快、最精準的物件偵測演算法。

王建堯表示，物件偵測技術追求速度和精準，二者缺一不可，卻難以兼備。他從去年開始改良YOLOv3，一改過去多採「降速求控球」，即降低或犧牲速度來換取準確度提升；轉而從YOLO所運行的人工智慧模型著手，改善網路識別物件的回傳機制，優化傳輸路徑，以減少演算法的計算量，因此能增加運算內容的多樣性及運算速度 。

他的成果引起YOLO網路架構維護者博科夫斯基的興趣，主動聯繫王建堯。雙方自去年11月攜手合作，今年4月宣布完成新一代的YOLOv4演算法。

廖弘源指出，YOLOv4使用的關鍵技術源自該團隊承接科技部人工智慧專案計畫，與義隆電子合作開發的「智慧城市交通車流解決方案」。為建置智慧車流分析系統，需要結合影像感測器和電腦視覺，在每個路口就能即時偵測車輛、停等車列及車速。團隊藉由著手改良YOLO演算法，發展更輕量、精準、快速的物件偵測核心技術，以實際應用於交通影像辨識。

YOLOv4自今年4月在Github（原始碼代管平台）公開後，任何人都可免費使用。廖弘源表示，在台灣，以YOLOv4技術開發的智慧車流分析系統，目前已布設於桃園、新竹等地。

全世界也有許多研發單位以此為基礎發展產品。他舉例，如在防疫期間，可結合YOLO辨識物件的功能，用來偵測未戴口罩者，或是計算人們有無保持社交距離等。

新竹 俄羅斯

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