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台東海域水母活動頻繁 螫傷最重可休克
炎熱夏天民眾都喜歡到海邊玩水，但近年來台東海域水母多，偶有民眾遭螫傷，輕者皮膚紅腫、灼傷感，嚴重者恐會過敏性休克，醫師建議盡速就醫治療。
衛服部台東醫院急診醫師謝國章表示，水母種類非常多，且每個人對於遭水母螫後的體質反應不同，最好盡速就醫，對診下藥治療較有保障。
台東縣政府指出，可能受到氣候變遷影響，台東海域近年水母活動頻繁，甚至海灘上會發現劇毒的僧帽水母，雖尚未接獲民眾遭螫傷案例，但提醒從事水上活動要注意小心。
而對於水母螫咬，東海岸阿美族人確有一套解痛方式，只要用沙灘高溫的沙子或是岩石熱敷傷口，疼痛感就會立即消失。
莿桐部落耆老蔡文勝說，老人家以前教他們被水母螫後，就用燙燙的沙子來抹一抹，抹到皮膚感覺很熱的樣子，再下海把沙洗掉，就不會這麼疼痛，也會恢復慢慢好。
謝國章表示，用熱沙抹皮膚，其實是綜合蛋白的效果，就像煎蛋一樣，把蛋白質破壞掉，所以它的毒性就沒這麼大，用熱水或溫開水泡，也能夠減輕痛感。
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