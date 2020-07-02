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影／灑水秀迎接！台灣虎航首降落松機 5日起天天飛澎湖

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣虎航A320首度降落松機灑水秀。記者曹悅華／攝影
台灣虎航A320首度降落松機灑水秀。記者曹悅華／攝影

松山國際機場今起推出共三場次「偽出國」出入國境體驗活動，獲選民眾除了可以搭上華航飛機感受出國氛圍，松機也準備了「彩蛋」，上演台灣虎航A320首度降落松機灑水秀。

台灣虎航今天上午10時40分許停在松機7號登機門，消防車上演灑水迎接秀，歡慶台虎自2014年營運以來，首度降落松機。台虎吉祥物「虎將」也親臨現場。

面對離島旅遊大爆發，華信6月澎湖、金門航線均已規畫增班，也會放大為104人座的E190機型，不過仍然供不應求，遂規畫濕租方式向同集團的台虎航租借飛機，也給台虎進駐松機機會。

台虎自7月5日起投入離島航線，支援華信航空，每天共11班次往返松山馬公，往返松山金門則有1班次。

按目前規畫，松山飛澎湖時間為上午7時、8時20分、10時05分、11時40分、12時10分、12時55分、下午3時10分、3時50分、4時30分、6時25分、7時。航程45分鐘。

至於澎湖飛松山時間為上午8時40分、10時10分、11時30分、下午1時40分、2時20分、3時、4時50分、5時30分、6時、8時、8時30分。

松山飛金門的時間為上午8時10分；金門飛松山為上午11時。航程皆為1小時。

台灣虎航 澎湖

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