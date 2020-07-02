紅龍果盛產缺工 台中果農開放民眾自採3斤袋裝滿100元

紅龍果正值產期，但台中后里有果農缺採果工，本周六、日將開放民眾自己採，現場有剪刀和3斤塑膠袋，裝滿一袋100元。

后里黃姓果農說，最近下雨，擔心裂果問題，紅龍果需早點摘下，因請不到工人採，今年首次開放民眾幫忙採，現場有剪刀和3斤的袋子，請民眾自備剛好零錢，紅龍果位置在：台中市后里區太平路25號，可洽黃先生：0902259887

果農表示，紅龍果園約3分大，找不到工人，且為節省人事成本今年首次開放民眾自己採，3斤袋裝滿大約5到7顆，目前市價一顆約29到35元，批發價3顆100元。