少喝水腎結石發作 新式軟式輸尿管鏡手術清石更仔細

67歲蔡姓男子多年一直有腎結石問題，多次到醫院施行體外震波碎石，效果不佳，最近因腹部劇痛急診，才發現腎結石長滿3公分，占據3分之1腎臟，經嘉義長庚醫院泌尿科主治醫師黃國財評估，建議接受新式軟式輸尿管鏡，搭配特殊吸石清導管技術及高能量雷射手術治療，術後隔天出院，一周後回診，腎功能回復正常，解決困擾多年腎結石問題。

黃國財說，蔡姓患者因為輸尿管結石塞住，輸尿管更造成急性的腎臟損傷，腎結石多半無特別感覺，除非掉落輸尿管，才會產生疼痛，因此多數人不引以為意，也難以警覺到腎結石可能演變成「鹿角狀」結石，造成腎衰竭及反覆泌尿道感染的風險。

過去針對鹿角結石，僅能採用經皮穿腎臟造廔取石手術，但術後有傷口且出血量大，術後仍有機會感染。軟式輸尿管鏡手術雖無傷口，卻也有一定機會術後感染，若能搭配特殊吸石清導管，降低手術時腎臟腔內壓力，能有效降低術後敗血症的機會。

黃醫師指出，軟式輸尿管鏡有點類似胃鏡大腸鏡，只是更加精細，可提供清晰影像及270度隨意轉彎，再搭配高能量雷射，甚至能清除過去經皮穿腎取石術所無法清乾淨的石頭。

他曾遇到過去體外震波一直無法解決的腎結石，經內視鏡才發現是腎結石大部分被腎臟包覆，術中經由雷射腎盂切開術，再經由雷射碎石，也能完全清除乾淨。