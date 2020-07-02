化繁為簡！ 回收廢棄物業者 環保署簡化申報課費流程

為簡化責任業者登記、申報作業，環保署修正發布「應回收廢棄物責任業者管理辦法」。廢棄物處理業者，首次製造或輸入責任物之日起二個月內，依其責任物項目，需要分別向中央主管機關申請登記。

但修法後，即日起，針對每年應繳金額在10萬元以下的責任業者，環保署主動提供應申報繳費量（查定量）供責任業者一鍵申報；並為鼓勵責任業者使用，110年底前採用查定課費申報，查定量將採九五折核定。此外，核算結果全年應繳金額低於100元者，還可以免繳納。

環保署表示，這次修法同時調降分期付款門檻，由新台幣30萬元放寬為新台幣10萬元，以及刪除申請新登記、廢止登記、年度申報等申請作業，應檢附的機構設立、申報表或繳費證明等文件，由於可透過登記核准機關的公示系統或本署資料庫查詢，責任業者日後不須再檢附。

環保署公告列管的容器、汽機車、鉛蓄電池、輪胎、電子電器（含電視機、電冰箱、洗衣機、冷暖氣機及電風扇）、資訊物品（含筆記型電腦、平板電腦、硬式磁碟機、機殼、主機板、顯示器、印表機、電源器及鍵盤）、乾電池及照明光源等，這些容器或物品的製造或進口業者，即為責任業者，應向環保署辦理登記，並於每單月30日前，上網申報營業（進口）量及繳交回收清除處理費。