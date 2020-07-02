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「郵輪跳島」2天完銷創紀錄！再推5天4夜「超級跳島」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
金門沙美老街充滿異國風情。圖／雄獅旅遊提供
金門沙美老街充滿異國風情。圖／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊與星夢郵輪日前推動國內跳島旅遊，｢探索夢號｣不僅將成為全球第一艘復航的國際郵輪，「類出國」的體驗也掀起搶購潮。雄獅旅遊統計，4天3夜的郵輪跳島遊在48小時內已破萬人報名，目前還有超過4000位排候補；因為報名太踴躍，最新消息是將再加開｢5天4夜的超級跳島」。

據了解，雄獅旅遊引進國際郵輪的跳島玩法，也創下郵輪史上開賣最快完銷的紀錄。

即將加開的5天4夜｢超級跳島｣行程，首創一次玩澎湖/金門/馬祖三離島，7/29、8/5、12、19每周三出發、跨周末，海景房11,900元起、露臺房14,900元起、皇宮套房26,800元起。

雄獅旅遊觀察，在熱門旅遊目的地的前6名排行中，澎湖、金門和馬祖佔有3席。雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，目前7~8月各離島的總訂單量約較去年同期大幅成長2倍之多；獨家推出國內跳島郵輪行程，不但能一次解決旺季的機位、住宿一位難求，並首創在國際郵輪的制高點上，欣賞海上花火節及漫威無人機表演，同時可透過郵輪多元的娛樂設施、高品質的餐飲水準與服務，滿足台灣旅客「異國風度假」的需求。

除了落實防疫，跳島郵輪也將管控旅客總量，以｢探索夢號｣可載客量3,630人的50%為上限，所有艙房及船內空間均具備100%新鮮室外空氣循環系統。星夢郵輪業務副總裁劉曉寧表示，星夢郵輪已制定｢八重防控保障｣：登船離船、客房區域、公共區域、食品衛生、活動演出、新風系統、醫療設施、船員防護等核心防控，以確保旅客和船員的安全健康。

馬祖芹壁聚落造型獨特，很有「類出國」的意境。圖／雄獅旅遊提供
馬祖芹壁聚落造型獨特，很有「類出國」的意境。圖／雄獅旅遊提供
｢探索夢號｣將成為第一艘全球復航的國際郵輪。圖／雄獅旅遊提供
｢探索夢號｣將成為第一艘全球復航的國際郵輪。圖／雄獅旅遊提供
澎湖海上花火節是一年一度的離島觀光盛事，機位一位難求。圖／雄獅旅遊提供
澎湖海上花火節是一年一度的離島觀光盛事，機位一位難求。圖／雄獅旅遊提供

郵輪 金門

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