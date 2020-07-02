「郵輪跳島」2天完銷創紀錄！再推5天4夜「超級跳島」

雄獅旅遊與星夢郵輪日前推動國內跳島旅遊，｢探索夢號｣不僅將成為全球第一艘復航的國際郵輪，「類出國」的體驗也掀起搶購潮。雄獅旅遊統計，4天3夜的郵輪跳島遊在48小時內已破萬人報名，目前還有超過4000位排候補；因為報名太踴躍，最新消息是將再加開｢5天4夜的超級跳島」。

據了解，雄獅旅遊引進國際郵輪的跳島玩法，也創下郵輪史上開賣最快完銷的紀錄。

即將加開的5天4夜｢超級跳島｣行程，首創一次玩澎湖/金門/馬祖三離島，7/29、8/5、12、19每周三出發、跨周末，海景房11,900元起、露臺房14,900元起、皇宮套房26,800元起。

雄獅旅遊觀察，在熱門旅遊目的地的前6名排行中，澎湖、金門和馬祖佔有3席。雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，目前7~8月各離島的總訂單量約較去年同期大幅成長2倍之多；獨家推出國內跳島郵輪行程，不但能一次解決旺季的機位、住宿一位難求，並首創在國際郵輪的制高點上，欣賞海上花火節及漫威無人機表演，同時可透過郵輪多元的娛樂設施、高品質的餐飲水準與服務，滿足台灣旅客「異國風度假」的需求。