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中南部局部間歇性陣雨 吳德榮：午後各地對流旺盛

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近期會有颱風嗎？ 彭啟明：最快可能7月下旬

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
近日熱對流發展旺盛。本報資料照片
近日熱對流發展旺盛。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，這幾天太平洋高壓往東南移動，台灣位於高壓的邊緣，西南風帶著潮濕的水氣接近台灣，同時原來位於長江流域的梅雨鋒面，稍微往南移到浙江附近，在台灣的北方，這兩個條件也讓台灣上空的很不穩定，很有利於對流系統發展。

彭啟明說，尤其在中南部，南海的水氣北上，清晨又遇上海陸風環流，一早就有雨勢，斷斷續續的下不停，配合上白天熱力作用的發展，熱對流發展很旺盛。可以關注天空上的雲，變化很快又急促。

他表示，晴時多雲偶陣雨是中南部的寫照，而且也有局部較大的雷陣雨，今明兩天仍然發展很顯著，可能都會比前兩天更廣泛或更強。有戶外活動安排要多小心，遇到雷陣雨能避就避，減少在外活動時間。

6月高溫讓大家很有感，彭啟明說，的確各地有許多溫度破紀錄，但這幾天因為雲量水氣增多，要有極端高溫的機會降低，但高溫仍然會發生，各地還是有可能達到33-36度的高溫，外出仍要注意防曬防中暑，尤其最近水氣多濕度高，感受起來像是在蒸籠內一樣，很不舒服。

彭啟明說，未來一兩周的熱帶洋面上，仍無明顯的擾動或是颱風發展的跡象，南海雖然有低壓在發展，但垂直風切太大，很難發展起來，未來觀察指標仍是太平洋高壓，還沒有顯著改變以前，要有很密集颱風發展，仍要等一段時間，最快可能要到7月下旬才有機會。

他說，連日中國暴雨的新聞，引發許多人對於長江流域的水患嚴重與否相當關切，因為中國面積很大，同一天內，都會有各種極端天氣事件發生，例如淹水或是熱浪，在不同區域發生，這是很正常的事情。6月在長江流域平均的月降雨量約300-500毫米，極端值有累績到600-800毫米，這是受到梅雨鋒面持續滯留影響，這樣的雨量的確較氣候平均值高，但還未到往年發展的極端值，建議可以觀察實質上的數字，避免從單點的天氣災情，連結想像成整片的災難，可以避免誤判。

彭啟明 高溫

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