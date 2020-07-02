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中南部局部間歇性陣雨 吳德榮：午後各地對流旺盛

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中南部局部間歇性陣雨 吳德榮：午後各地對流旺盛

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布高溫資訊，西南風沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市盆地為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天上午因海陸風環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部有局部間歇性陣雨或雷雨。

今天午後對流旺盛，各地區皆有有局部陣雨或雷雨的機率，應慎防劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的影響。今天各地區最高溫大約在35、36度，地理環境較特殊的地點如縱谷，仍有升至37度左右的機率，天氣偏熱，但午後遇強對流的地區，明顯轉涼。北部24至36度、中部24至36度、南部24至33度、東部23至36度。

明天天氣型態類似、大氣不穩定；清晨至上午中南部有局部零星降雨的機率，午後對流旺盛，應續防劇烈天氣。仍在低層暖空氣內，天氣偏熱，午後遇雨轉涼。

他說，周六至下周三低層盛行偏南至西南風，輸送水氣雖減少，但中層太平洋高壓的沉降氣流不夠強，清晨上午間迎風面有局部零星降雨的機率，午後仍有局部性陣雨或雷雨；天氣偏熱。

高溫 吳德榮 天氣動態

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