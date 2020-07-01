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高溫！熱傷害要警覺 心血管患者慎防中風

聯合報 / 記者陳夢茹王駿杰陳斯穎／連線報導
近期氣溫節節高升，對在外奔波工作的民眾來說是一大惡夢，醫師提醒需多留意自身健康狀況。圖／聯合報系資料照片
近期氣溫節節高升，對在外奔波工作的民眾來說是一大惡夢，醫師提醒需多留意自身健康狀況。圖／聯合報系資料照片

夏季來臨，桃園、新竹近來高溫超過攝氏35度，在烈日下工作，要格外小心。最近兩周來，桃園及新竹共發生12件熱傷害送醫救治事件。 新竹市政府衛生局建議，出門應注意保持涼爽、補充水分、提高警覺，若發現身體不適，應採取蔭涼、脫衣、散熱、喝水及送醫等急救5步驟。

桃園市衛生局統計，全市近2周有8人因熱傷害緊急送醫。新竹市有3件，新竹縣有1件。熱傷害可分為熱筋攣、熱暈厥、熱衰竭和熱中暑。

衛生福利部桃園醫院神經內科醫師江俊宜說，最近有兩名農夫晚上睡覺時，因腳不斷抽筋而就診，就是熱傷害症狀之一。他建議，選擇低糖電解補充液，能避免攝取過多糖分，也比光喝白開水還好，最重要的是適時補充。

「有心血管疾病者更須留意！」江俊宜說，天氣炎熱會讓人體溫上升、血液黏著，易造成血栓，心血管疾病患者中風的風險也增加。一名60歲女病患定期服用降血脂、防血栓藥品，日前在家中無預警脫水、全身無力，右手幾乎癱瘓，經家人緊急送醫，在黃金3小時內施打血栓溶解劑，目前右手握力恢復約4、5成，算是相當幸運。

江俊宜提醒，也不要盲目補充水分，有人因汗流太多，狂灌水導致低血鈉，出現疲倦、頭痛等狀況，引發水中毒。他建議，每個人的排汗量不同，水分補充量也不一樣。一般人每天小便約5次，若發現次數減少，尿量明顯比平常少，就應該需要補充水分。

新竹 衛生局 心血管疾病

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