健康橘／血壓超過140 不一定是高血壓

「醫生，我有高血壓嗎？」某天在嘉義長庚心臟內科主治醫師曾宥翔門診，57歲陳姓男子憂心問，「最近朋友中風開始吃降高血壓藥，所以自己也量血壓，有時110，有時140，去操場走個兩圈後可以高到150，剛剛在血壓櫃台也是150，我是不是有高血壓？」

曾宥翔指出，血壓受到許多因素影響，包含基因、年齡、體重、飲食、活動作息、藥物等，是否遵照標準方法測量血壓也會影響準確度。正常血壓的範圍大約落於收縮壓110至120，舒張壓70至80，單位為毫米汞柱（mmHg）；血壓劇變可能是疾病的危險徵兆，超過140／90即為高血壓。

高血壓可能導致中風、心臟病、腎臟病、動脈疾病、失明等嚴重併發症及死亡，但大部分人在血壓過高時沒有症狀，導致難以察覺，或是量到血壓高也不以為意。

一旦量到超過140／90就有高血壓嗎？其實不然，因為血壓受到許多因素影響，判定是否有高血壓一般需要1至2周，規則測量。若血壓大部分或全部超過140／90，就可以判定為高血壓。

確診後醫生會安排心電圖、心臟超音波等檢驗；對於血壓全超過140／90，或尚在偏高範圍但同時有糖尿病、高血脂或檢查檢驗異常等病患，建議開始降血壓藥物治療，搭配少鹽、低熱量、多蔬果健康飲食，減重，運動，戒菸及控制飲酒；而無其他慢性病，但血壓140／90上下的患者，可以考慮3個月積極飲食運動作息調整，再觀察是否接受藥物等治療。