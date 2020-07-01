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桃園也吃得到「銷魂麵」了！大師兄7月15日插旗新光影城
繼去年陸續進軍台中、台南等地之後，「大師兄銷魂麵舖」預告將於7月15日插旗桃園新光影城，也是大師兄首度進駐桃園，預計將會為桃園民眾帶來不同的用餐選擇。
發跡於2017年的大師兄銷魂麵，最初只是在大師兄麻辣鍋物搭配的產品，因獲得客人好評而獨立發成為麵舖，成功創造話題。巔峰時段用餐，常常需要排隊1～2個小時。店內招牌的「銷魂麵」，是以手工麵條拌上特製辣油、醬汁，再搭配麻辣牛肉湯、老豆腐、鴨血等配角上桌。其中辣油是以辣椒、花椒、豆蔻、八角等十餘種中藥材與蔬果調製而成，滋味十足。除了麵點外，用餐環境也是主打簡約清新的白色系風格，因此也受到打卡網紅們的青睞。
目前大師兄銷魂麵舖在台北、台中、台南等城市均有開設分店，即將開幕的桃園店為旗下第7間門市，店內維持同樣的設計風格，以素雅的米白色調作為主視覺呈現，櫃台的鏤空裝置藝術恰似一條悠遊的魚，增添一股俏皮感。而除了大師兄外，包括Texas Roadhouse德州鮮切牛排、點點心等餐廳，也會同步進駐桃園新光影城。
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