桃園也吃得到「銷魂麵」了！大師兄7月15日插旗新光影城

繼去年陸續進軍台中、台南等地之後，「大師兄銷魂麵舖」預告將於7月15日插旗桃園新光影城，也是大師兄首度進駐桃園，預計將會為桃園民眾帶來不同的用餐選擇。

發跡於2017年的大師兄銷魂麵，最初只是在大師兄麻辣鍋物搭配的產品，因獲得客人好評而獨立發成為麵舖，成功創造話題。巔峰時段用餐，常常需要排隊1～2個小時。店內招牌的「銷魂麵」，是以手工麵條拌上特製辣油、醬汁，再搭配麻辣牛肉湯、老豆腐、鴨血等配角上桌。其中辣油是以辣椒、花椒、豆蔻、八角等十餘種中藥材與蔬果調製而成，滋味十足。除了麵點外，用餐環境也是主打簡約清新的白色系風格，因此也受到打卡網紅們的青睞。