台菸盒警示圖今起改更寫實 但面積小民團盼改進

今天起，台灣與新加坡的菸品容器警示圖文新制上路，圖片走恐怖訴求，更強調菸害寫實；不過民團仍質疑，台灣警示圖文面積仍太小，在全球排名倒數，難達成預防青少年吸菸、促成戒菸目的。

董氏基金會今發布新聞稿指出，從今年7月1日起，台灣與新加坡同時更換全新「菸品容器警示圖文」，但新加坡政府不但將新式警圖面積擴大為75%、內容更加寫實，且全面執行「素面包裝」，成為全球第15個符合世界衛生組織（WHO）倡議的菸盒包裝須印製大幅警圖與使用素面包裝國家。

董氏基金會執行長姚思遠表示，同樣都是更新，台灣雖在新式警圖內容加強菸害寫實，但印製面積仍維持只有35%，在執行「菸品容器印製警示圖文」政策的119個國家中吊車尾，排名全球倒數第四。

姚思遠說，民間團體肯定政府新公告的菸害防制修法版本中，擬將菸盒警示圖文印製面積加大到80%的努力，但未將「菸品容器素面包裝」一併納入修法，顯有不足。

姚思遠說，所謂的菸品容器素面包裝，是指所有菸品容器底色只能素色，且菸品品牌印製都必須統一字體、字級、顏色與位置；菸品包裝不再有品牌標幟、色彩及推銷性文字來凸顯品牌形象。全球包括加拿大、英國、愛爾蘭、泰國及新加坡等15個國家都實施「菸品容器素面包裝」，讓吸菸者與下一代不再受菸品精美包裝與品牌所迷惑。

北榮家醫部主治醫師賴志冠表示，鄰近的韓國對菸害也有更嚴格措施，如2015年時實施更嚴格的室內公共場所禁菸，同時一口氣調漲菸稅80%；最近更宣布，今年12月23日起菸盒警圖內容將全面更新，更強調喉癌、性功能障礙、電子菸危害、心臟病、中風、早死、肺癌、口腔癌、二手菸及孕婦危害等。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，台灣菸品容器警圖比例太小，無法明確顯示菸害，也不符合WHO「可預防青少年吸菸、促成吸菸者戒菸」的要求，應盡快亡羊補牢。

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