環團：工輔法修法一年 新建農地違章工廠零斷水斷電

工廠管理輔導法去年修法，新建農地違章工廠可立即斷水斷電及拆除，經濟部也強調將清查新增的違章工廠名單，地球公民基金會今天發出新聞稿批評，經濟部至今都未公開清查數據，讓地方政府「找理由」無從執法，他們向大眾推出的違章工廠回報行動，至今已收到160件回報、90件實際檢舉，但總計僅3件裁罰、1件自拆，0件斷水斷電。

地球公民基金會表示，經過電話追蹤，許多案件至今無處分的原因，除了「找不到廠主、擇期再稽查」之外，還有地方政府不同局處在違章工廠管理上權責不清，互踢皮球。

地球公民基金會表示，工輔法修法至今一年，各縣市卻未依據中央法規自訂「未登記工廠裁量基準」。彰化、屏東甚至維持2010年的版本，新北、南投也不過是2018年通過的裁量基準，都未與工輔法的2019年版本接軌。

中央與地方法規新舊不接，地球公民基金會說，造成地方政府對新增工廠仍採罰款優先，而非按照工輔法斷電、斷水及拆除，「造成違章工廠沒有消失，只是逃竄」。

在檢舉過程當中，地球公民基金會發現，興建中或是無製造加工事實的農地鐵皮屋，被地方經發單位視為「違章建築」，因此無權裁處。建管單位則因「違建」眾多，對於已蓋好的違章建築難以排拆。

地球公民基金會指出，這些倉儲與興建中的建築並非與產業無涉，甚至可能在未來成為違章工廠進駐的廠房，即使非屬法規認定的工廠，亦將成為扭曲合理競爭、增加公安風險的農地未爆彈。但模糊的政府分工卻讓這些工廠附屬產業得以生存。

地球公民基金會說，此次地方政府最讓人無力的回應為「大門深鎖，擇期再查」。由於地方人力有限，稽查次數已大幅不足，要現場抓到工廠違法證據，必須有足夠魄力才可能辦到。某縣市稽查人員就曾抱怨，有同事因單獨前往稽查，在執法過程中被關在工廠。