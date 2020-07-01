快訊

全國3成民航機師「造假執照」？歐盟禁止巴基斯坦國際航空入境

台中捷運綠線延伸彰化今審議通過 林佳龍：期待盡速通車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環團：工輔法修法一年 新建農地違章工廠零斷水斷電

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

工廠管理輔導法去年修法，新建農地違章工廠可立即斷水斷電及拆除，經濟部也強調將清查新增的違章工廠名單，地球公民基金會今天發出新聞稿批評，經濟部至今都未公開清查數據，讓地方政府「找理由」無從執法，他們向大眾推出的違章工廠回報行動，至今已收到160件回報、90件實際檢舉，但總計僅3件裁罰、1件自拆，0件斷水斷電。

地球公民基金會表示，經過電話追蹤，許多案件至今無處分的原因，除了「找不到廠主、擇期再稽查」之外，還有地方政府不同局處在違章工廠管理上權責不清，互踢皮球。

地球公民基金會表示，工輔法修法至今一年，各縣市卻未依據中央法規自訂「未登記工廠裁量基準」。彰化、屏東甚至維持2010年的版本，新北、南投也不過是2018年通過的裁量基準，都未與工輔法的2019年版本接軌。

中央與地方法規新舊不接，地球公民基金會說，造成地方政府對新增工廠仍採罰款優先，而非按照工輔法斷電、斷水及拆除，「造成違章工廠沒有消失，只是逃竄」。

在檢舉過程當中，地球公民基金會發現，興建中或是無製造加工事實的農地鐵皮屋，被地方經發單位視為「違章建築」，因此無權裁處。建管單位則因「違建」眾多，對於已蓋好的違章建築難以排拆。

地球公民基金會指出，這些倉儲與興建中的建築並非與產業無涉，甚至可能在未來成為違章工廠進駐的廠房，即使非屬法規認定的工廠，亦將成為扭曲合理競爭、增加公安風險的農地未爆彈。但模糊的政府分工卻讓這些工廠附屬產業得以生存。

地球公民基金會說，此次地方政府最讓人無力的回應為「大門深鎖，擇期再查」。由於地方人力有限，稽查次數已大幅不足，要現場抓到工廠違法證據，必須有足夠魄力才可能辦到。某縣市稽查人員就曾抱怨，有同事因單獨前往稽查，在執法過程中被關在工廠。

建築 農地

延伸閱讀

影／陸上行舟將解體 居民稱「諾亞方舟」要離開地球了

爭福爾摩斯著作權 作者遺族槓Netflix

義竹公所封閉公有零售市場斷水斷電 攤商掛白布條抗議

校園我最棒／楊梅國中動畫 訴說地球汙染

相關新聞

到碉堡書店賞海景 與梅花鹿面對面

防疫成績舉世聞名的台灣，在悶了大半年之後，隨著氣溫升高和暑假來臨，民眾早已蠢蠢欲動，急著想出門大玩特玩了。

不滿路權遭漠視 500名機車族包圍公總「償命」

不滿機車路權長期遭漠視，台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會等團體今下午前往公路總局抗議，現場聚集近500人，個個大喊「...

台菸盒警示圖今起改更寫實 但面積小民團盼改進

今天起，台灣與新加坡的菸品容器警示圖文新制上路，圖片走恐怖訴求，更強調菸害寫實；不過民團仍質疑，台灣警示圖文面積仍太小，...

環團：工輔法修法一年 新建農地違章工廠零斷水斷電

工廠管理輔導法去年修法，新建農地違章工廠可立即斷水斷電及拆除，經濟部也強調將清查新增的違章工廠名單，地球公民基金會今天發...

故宮兒藝中心重新開張 吳密察：故宮遊客結構必須調整

走進新開張的故宮兒童學藝中心，入口處比人高的巨大電控玻璃投影動畫，帶領小觀眾潛入幽秘深海，看見來自院藏「海怪圖記」的怪魚...

哈佛教授推動全球健康計畫 將在台灣成立辦公室

由哈佛大學教授凱博文（Arthur Kleinman）倡議與領導的「全球健康計畫」將在台灣成立辦公室，推動健康促進與照護。

天氣熱心血管疾病患者留意中風 狂灌水小心水中毒

夏天來臨，近期氣溫節節高升，對在外奔波工作的民眾來說是一大惡夢，衛生福利部桃園醫院神經內科醫師江俊宜指出，最近天氣炎熱，...

化痰新藥核價過低？健保署：已給付兩款療效近似藥品

有醫師在臉書表示，曾有藥廠想引進化痰藥Erdosteine到台灣，卻因為健保堅持只給原價四分之一的給付價格而放棄引進。對...

全台最大臨海梯田11公頃有機認證 吸引遊客駐足拍照

花蓮縣豐濱鄉新社部落有全台最大的臨海梯田，同時是噶瑪蘭族人的「萬物養生之地」。隨著部落年輕人外出工作與人口老化，休耕農地...

哪些院所100%用差額醫材？比「比價網」更新的資料在此

有需要開刀的人，如果能在就醫前，對醫療院所使用自付差額特的比例有所了解，將有助心理建設和醫病溝通。健保署「醫材比價網」能...

誰偷走我的客人？老闆望穿秋水不見人進來

新冠病毒瞬間偷走客人，讓老闆望穿秋水，不見人進來。許多小吃店門口貼出海報：徵客人，意者內洽，保證錄取；進來吃個飯吧！否則我們倆都會餓死。

失能者家庭醫師制上路近一年 照服員盼與醫師增進交流

衛福部去年7月中旬推動「居家失能個案家庭醫師照護方案」，符合長照2.0資格的民眾可申請診所醫師、護理師定期家訪，盼有效幫...

熱門新聞

付費制一年後… 《蘋果新聞網》宣布7月1日「全面開放」免費看

撐不到紓困3.0 五福旅行社：裁員勢在必行

雨彈來襲！吳德榮：今起三天午後對流旺盛慎防劇烈天氣

他抱怨10年來高雄薪資不增反減 貼文引網友激辯

北北基雷雨轟炸像颱風 氣象局警告恐有冰雹、淹水

今年出不了國省一筆？網友哀嚎：國內旅遊被宰花更多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。