故宮兒藝中心重新開張 吳密察：故宮遊客結構必須調整

走進新開張的故宮兒童學藝中心，入口處比人高的巨大電控玻璃投影動畫，帶領小觀眾潛入幽秘深海，看見來自院藏「海怪圖記」的怪魚們，吞吐千百年的歷史文物，並進行一場場關於文物的益智問答。接著進入「清院本清明上河圖」的世界，還可以當場拿起圖中的樂器玩耍。封館整修半年的故宮兒童學藝中心今天重新開館試營運，打造一個讓大小觀眾可以一起學習、玩樂的奇幻故宮。

上月疫情指揮中心指揮官陳時中宣布解封藝文場館的進場人數。故宮院長吳密察表示，故宮北院遊客人數在端午連假期間大增，一天約5千人。若能維持此水準，故宮北院下半年的觀眾可達50萬，有機會超越去年故宮北院的本地遊客人數。他指出，受疫情影響，國際遊客無法入境，各國際大型博物館都面臨重新調整遊客結構的挑戰，必須努力吸引本地遊客。故宮亦是如此，「親子觀眾」便是故宮暑假鎖定的族群目標。

吳密察表示，兒藝中心此次轉型，改變之一是使用許多可以互動的數位裝置，鼓勵孩子動手操作時，自己提問題和解答，「提問和解答將是新型態的兒童教育概念」。另一個改變根據父母和孩子的需求，打造不同用途的空間，父母和孩子各取所需，可以分開使用、也可以一起使用。如增設親子廁所、哺乳室、通用廁所、休憩區座椅、嬰兒車停放區等，此外也設計讓孩子可以靜心閱讀的船艙空間。

為了讓小觀眾能夠主動學習、探索知識，各展區皆融入遊戲式學習的設計精神，化身為各具特色的遊戲關卡。觀眾在「闖關」過程中藉AR圖卡、投影問答、動作感應、數位觸控等科技互動裝置，瞭解茶文化、文物故事、古畫裝裱等故宮藏品內涵，搭配典藏精選器物與繪畫元素，巧妙融合文物及科技之美。

吳密察表示，故宮在疫情期間周一休館，剛好趁閉館時間整修空間。兒藝中心轉型之後，下一步便是要整修重開三希堂。他表示，過去可以品茗眺望山景的三希堂，是許多「老文青」的重要回憶，預計九月重啟。