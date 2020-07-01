影／田中馬今起報名不開放境外選手 任賢齊新歌深情獻唱

田中馬今天開始報名，往年一萬二千個名額都是秒殺得抽籤，田中馬總幹事鄭宗政說，今年受疫情影響先前沒有宣傳，今天報名人數明顯較往年少，且今年也有贊助廠商受疫情影響臨時取消贊助，由於國外疫情還未緩和，今年也不受理境外選手報名。

知名歌手任賢齊6月回彰化縣田中鎮家鄉錄製新歌「想你啦」，小齊在一片綠油油的稻田深情獻唱，讓大家眼睛一亮，網友直呼場景不輸金城武在台東的伯朗大道，不過新歌上網後，許多網友跑到田中要拍稻田美景，但稻田早已收割，看到的是有些農民燒稻草煞風景的景象。

今天鄭宗政提供了一段小齊拍新曲時的花絮影音，小齊在影音中即說，他們是在搶收割前搶拍新曲稻田畫面，還不忘跟大家說農民的辛苦。

鄭宗政是小齊的小學同學，近年多次邀任賢齊回家鄉為田中馬代言，田中是生產稻米的米倉，田中馬也以「米倉馬拉松」打出名號，鄭宗政說，最近雖很多人跟著小齊的新歌來到田中卻敗興而歸，但當11月月田中馬登場時，又會是一片綠油油的稻田美景，歡迎屆時大家來跑馬拉松欣賞田中之美，也體會農村的人情味。

田中馬今年網路報名提供一萬二千個名額，以往報名截止時，大多是4、5萬人報名再抽籤，近年也打出國際名號，每年約有一千名國際跑者來參加，但今年因疫情關係，不開放境外選手報名，鄭宗政說，就連原本已談妥的贊助廠商都有因疫情大環境影響，而撤出台灣市場，無法再贊助，主辦單位目前還在洽談廠商，不過田中馬打出的運動經濟效益都深受廠商肯定，也會隨疫情狀況做彈性調整。

任賢齊新歌「想你啦」