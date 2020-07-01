天氣熱心血管疾病患者留意中風 狂灌水小心水中毒

夏天來臨，近期氣溫節節高升，對在外奔波工作的民眾來說是一大惡夢，衛生福利部桃園醫院神經內科醫師江俊宜指出，最近天氣炎熱，心血管疾病引發中風案例增加，還有不少民眾狂灌水導致水中毒，提醒民眾適當補水即可。

桃園市衛生局統計，近2周有8人因熱傷害緊急送醫，熱傷害種類又可分為熱筋攣、熱暈厥、熱衰竭和熱中暑，江俊宜分享，昨天有兩名種田農夫，發現晚上睡覺時腳會不斷抽筋，就診要求開肌肉鬆弛劑，這就屬於熱傷害的症狀之一。他建議，選擇低糖電解補充液，能避免攝取過多糖分，也比光喝白開水還安全，最重要的是適時補充。

「有心血管疾病的民眾更須留意！」江俊宜指出，天氣炎熱會讓人體體溫上升、血液黏著，易造成血栓，心血管疾病患者的中風風險也增加，有名60歲的女病患有心血管疾病，定期服用降血脂、防血栓等藥品，日前在家中無預警脫水、全身無力，右手幾乎癱瘓，家人趕緊將其送醫，在黃金3小時內施打血栓溶解劑，現在右手握力恢復約4、5成，算是相當幸運。

江俊宜說，天氣炎熱也不可盲目補充水分，有民眾擔心汗流太多，狂灌水導致低血鈉，身體出現疲倦、頭痛等狀況，引發水中毒。江俊宜建議，每個人的排汗量不同，因此水分需要補充的也不一樣，可以用監測小便來分辨，每天要小便5次，一次小便需要約200cc，若小便量少、次數不足，就代表水分不夠、需要補充。