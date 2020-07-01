化痰新藥核價過低？健保署：已給付兩款療效近似藥品

有醫師在臉書表示，曾有藥廠想引進化痰藥Erdosteine到台灣，卻因為健保堅持只給原價四分之一的給付價格而放棄引進。對此，健保署今澄清，該成分是30年老藥成分，目前國內已兩種國產藥含有該成分。過去曾有藥廠來申請給付，但臨床專家認為沒有證據顯示新藥優於既有已給付的兩款化痰藥品。

該醫師認為，此藥很可能成為治療新冠肺炎的藥物之一，卻因為健保砍價，導致廠商無法引進台灣，因此他感嘆，台灣在新冠肺炎的救治上，很可能遠遠落後於其他亞洲國家。

健保署表示，erdosteine成分藥品在台灣有許可證有兩品項，其一商品名Erdotin(衛署藥製字第 047682號)，藥商為「美時化學製藥 股份有限公司」，另一品項商品名Ectrin(衛部藥製字第 060104 號) 為產品，兩者均為國產藥品。

健保署表示，健保署確實從未收載過erdosteine成分藥品。美時化學製藥股份有限公司未曾建議納入健保給付，而友華生技醫藥股份有限公司曾在2019年5月藥品專家諮詢會議討論過Ectrin，但當時臨床專家認為此成分為30 年前的老藥，與健保已給付的另外兩個藥物一樣都屬於化痰藥，沒有證據證實其優劣。

健保署表示，由於國際臨床指引將三者成分同列，屬於療效相近藥品，故當時專家確實建議納入給付，以同為化痰藥的參考品，其療程費用計算來其支付價，但該公司6月13日回覆認為核價過低，並於7月22日撤回建議案。健保署表示，依程序，廠商仍可提出資料再次建議收載。