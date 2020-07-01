新社梯田推廣有機認證 吸引遊客駐足拍照

花蓮縣豐濱鄉新社部落有全台最大的臨海梯田，同時是噶瑪蘭族人的「萬物養生之地」。隨著部落年輕人外出工作與人口老化，休耕農地逐漸增加，新社社區發展協會理事長宮莉筠等人，在農糧署東區分署與花蓮農改場協助下，已有11公傾取得有機認證，並結合有機農業、農業文化遊程，替部落找出路。

農糧署東區分署今天在新社梯田舉辦有機認證行銷記者會，現場除展示稻農的有機米外，並請稻農們分享轉型栽種過程。

非農民出身的宮莉筠與其他7位農友，組成「8個傻瓜」團隊，採用有機友善栽種方式，維護新社農業耕作環境與部落傳統文化。透過花蓮農改場的指導及農糧署的補助，種植技術大幅提升，目前已有5人提出有機認證申請，預期在年底通過有機驗證，使部落有機驗證面積達11公頃。

宮莉筠表示，目前新社半島約有5.6公頃做有機栽種，新社梯田屬特殊的海邊稻作區，需要保護生態和部落文化，族人們想利用有機農業促進法，改變成有機農業促進區，維護噶瑪蘭族人的文化。

「小島友米」潘姓農友說，利用無汙染的山泉水來灌溉栽種，在海風的吹拂下，也比較不會有蟲害，但這裡有鳥害只能種一期稻作。

農糧署分局長陳昌岑表示，花蓮占全台灣有機生產面積的25％，期盼在部落青年的努力下，新社半島能成立花蓮第一個有機農業促進區。

花蓮農業改良場從去年開始，在新社有機驗證田區，建構植生緩衝帶，經2年的監測後，發現該緩衝帶可有效降低流水中的氮肥，供蛙類及鳥類良好的棲地；透過農地轉型有機及友善栽培，減少農業對環境的衝擊。