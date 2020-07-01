哪些院所100%用差額醫材？比「比價網」更新的資料在此

有需要開刀的人，如果能在就醫前，對醫療院所使用自付差額特的比例有所了解，將有助心理建設和醫病溝通。健保署「醫材比價網」能查到各院在各種差額醫材的使用情形，但僅更新到五月，且欄位名稱未給定義、網路資料和下載資料內容互相矛盾，對民眾幫助有限。其實「健保資料開放服務」網站也可查使用現況，而且每天更新資料，可惜這網站並非設計給民眾查詢，一般人難以運用或理解。

台灣醫療改革基金會副執行長林雅惠表示，民眾會認為健保署的比價網是具有高度公信力的參考指引，正確性、易讀性、即時性，都是應優先做好的，目前都還有很大改善空間。

舉例來說，已陸續有資料被發現是錯誤的，例如價格多打一個零、同一份資料下載的內容和網路上的內容互相衝突，顯示健保署並未確保資料正確性，使比價網參考價值大打折扣；資料中有些欄位是專有名詞，也沒有給名詞定義，民眾看不懂數據意義。

「健保資料開放服務」網站7月1日更新的資料顯示，人工水晶體在各級醫院用健保品項的比例平均是5成，在基層診所用健保品項的比例平均是62.4%，17間診所是100%用自付差額品項，其中高達10間在台北。

心血管方面，冠狀動脈塗藥支架在醫學中心用健保品項的比例平均是25.1%，區域醫院42.3％，地區醫院41.8%，其中有一家區域醫院和四家地區醫院是100%用自付差額品項。

人工心律調節器，醫學中心用健保的比例是56%、區域醫院51.6%、地區醫院33.3%，其中一家醫學中心、五家區域醫院、三家地區醫院100％用差額品項。

用於股骨骨折固定的加長型伽瑪髓內釘組，醫學中心用健保比例平均為32%、區域醫院31.3%、地區醫院20.2%，其中六家醫學中心、八家區域醫院、八家地區醫院100%用自付差額品項。

至於人工髖關節，醫學中心平均67.7%用健保品項，不過其實是有一家醫學中心100%用差額品項，拉高了平均，其他醫學中心都只有用差額品項的比率都只有兩、三成而已。區域醫院72%用健保，只有一家區域醫院100%用自付差額；地區醫院59%用健保，兩家地區醫院100%用自付差額。

水腦症需要用的調控式腦室腹腔引流系統，健保品項使用率已經不高，醫學中心是14.5%、區域醫院12.2%、地區醫院僅8%，當中高達11家醫學中心、33間區域醫院、8間地區醫院都已經100%用自付差額品項。

林雅惠表示，健保一直比較關注新給付的部分，但對於已有給付的部分，則很少重新檢視。應該要從上述這類使用率極低的健保給付項目開始檢討，可能要重新分配給付的內涵，並且審慎評估將自付差額品項納入全額給付的財務可行性。