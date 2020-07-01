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失能者家庭醫師制上路近一年 照服員盼與醫師增進交流

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
衛福部「居家失能個案家庭醫師照護方案」上路近一年，有照顧第一線工作者反映，制度設計上，與長照工作者的交流有些不足，導致很多時候達不到原本醫護指導照顧的理想。本報資料照片
衛福部「居家失能個案家庭醫師照護方案」上路近一年，有照顧第一線工作者反映，制度設計上，與長照工作者的交流有些不足，導致很多時候達不到原本醫護指導照顧的理想。本報資料照片

衛福部去年7月中旬推動「居家失能個案家庭醫師照護方案」，符合長照2.0資格的民眾可申請診所醫師、護理師定期家訪，盼有效幫助失能者控制慢性病。 上路近一年，近四萬民眾申請這項服務，不過有照顧第一線工作者反映，制度設計上，醫護人員與長照工作者的交流有些不足，導致很多時候達不到原本醫護指導照顧的理想，盼未來能在工作記錄上有更多互動，甚至有面對面交流。

「居家失能個案家庭醫師照護方案」對象為長照需要等級第二級以上的民眾，民眾申請、醫師收案後，醫師將開立意見書提供長照2.0系統擬定照顧計畫與派案。服務期間，醫師或護理師至少每月提供一次家訪、電訪或遠距視訊，每四個月至少有一次家訪，醫師每半年進行一次個案評估。衛福部統計，截至今年5月底，有三萬九千名民眾申請使用這項服務，而供應端則有550家診所、700名醫師與1000名護理師加入計畫。

為擴大招募醫師來拉升服務量能，衛福部近日公告修訂方案。過去僅限定參與全民健保「居家醫療照護整合計畫」或「家庭醫師整合性照護計畫」的診所可提供服務，如今擴大招募地區醫院或區域醫院醫師。

不過，有照顧服務工作者反應與醫護交流有些不足。他舉例，今年3月有一名個案右小腿受傷開刀，醫師意見書提到的照顧意見為「積極復健恢復正常行走」與「居家陪伴避免跌倒」，4月份到6月份護理師電訪後，僅記錄「個案目前無不適」。

另一名血液透析個案，醫師叮囑照顧上要每天量測血糖血壓與限制飲水飲食，護理師後續三個月的電訪均只記錄「已提供衛教指導」，這些資訊難以讓第一線長照工作者具體知道如何精進照顧。

嘉義基督教醫院社區服務部部主任林玉琴表示，失能案家與照服員期待醫護提供具體的照顧指導，然而這個方案中的記錄資料鮮少提到個案近來的行動能力、行為改變、建議照服員還可提供什麼樣的協助等，「醫護與長照各做各的，缺乏整合」。

林玉琴認為，要達到醫護指導照顧的理想，最好醫師或護理師家訪時，照服員也在場，以有效交流討論如何幫助個案延緩失能。或至少，在醫護記錄上能對於照顧方向有更多指導，以傷口照護為例，「加強感染預防」可能稍嫌簡略，如能提供執行步驟與注意事項就更具體了。

台北市醫師公會常務理事洪德仁表示，現況還有可努力的空間，照管中心可考慮定期召開聯繫會議，邀集照服員、醫護人員面對面與會，挑選個案進行更詳細的討論。

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