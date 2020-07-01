不滿路權遭漠視 500名機車族包圍公總「償命」

不滿機車路權長期遭漠視，台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會等團體今下午前往公路總局抗議，現場聚集近500人，個個大喊「交通起義，公總償命」，痛批公路總局、交通部長期草菅人命的政策與硬體規畫，導致每年機車車禍死亡率節節攀升。

舊蘇花公路上月23日清晨6時許發生死亡車禍，一輛砂石車在彎道處逆向超車，對向的機車對撞，導致林姓騎士當場彈飛，不幸身亡。該起車禍也引發機車族不滿，要求政府立即開放蘇花改、南迴改等省道。

林姓騎士的妹妹今天下午也現身說法，指端午節前兩天，哥哥要騎車返鄉過節，當時母親還在問哥哥說，是不是要走蘇花改，不過哥哥表示，機車不能騎蘇花改啦，所以選擇走舊蘇花改，不料當天就接獲通知哥哥出車禍，家屬甚至還在端午節當天去招魂。

林姓騎士的妹妹也忍不住哽咽表示，希望哥哥是最後一個走舊蘇花改，而不幸身亡的機車騎士。

此外，也有車有提到，公路總局長期錯誤的政策和道路設計，導致機車車禍死亡率不斷攀升，簡直就比新冠肺炎還要危險。

台灣機車路權促進會質疑，南迴改、蘇花改有別於改造前的蜿蜒山道，改造後視野闊擴、道路筆直，無論是何種使用者，都能降低碰撞風險，但公路總局總以「保護」為由，限制小客車外，更限制機車、大貨車等交通工局，實在是相當荒謬。

此外，機車路權促進會也提到，省道對於機車的規定南轅北轍，光是禁行機車、兩段式做轉的規定就毫無規則可言，同一條道路、同一個車道，但在不同路段卻會有不同規定，造成動線混亂之虞，也增加機車騎士的風險。

台灣機車路權促進會主任劉成謙今也在現場提出五訴求，呼籲公路總局立即開放南迴改、蘇花改行駛機車，省道不得進行機車行駛。