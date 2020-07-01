快訊

外交部：將和索馬利蘭互設代表處 以台灣為名運作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿路權遭漠視 500名機車族包圍公總「償命」

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
不滿機車路權長期遭漠視，台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會等團體今下午前往公路總局抗議，現場聚集約300多人。記者邱瓊玉／攝影
不滿機車路權長期遭漠視，台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會等團體今下午前往公路總局抗議，現場聚集約300多人。記者邱瓊玉／攝影

不滿機車路權長期遭漠視，台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會等團體今下午前往公路總局抗議，現場聚集近500人，個個大喊「交通起義，公總償命」，痛批公路總局、交通部長期草菅人命的政策與硬體規畫，導致每年機車車禍死亡率節節攀升。

舊蘇花公路上月23日清晨6時許發生死亡車禍，一輛砂石車在彎道處逆向超車，對向的機車對撞，導致林姓騎士當場彈飛，不幸身亡。該起車禍也引發機車族不滿，要求政府立即開放蘇花改、南迴改等省道。

林姓騎士的妹妹今天下午也現身說法，指端午節前兩天，哥哥要騎車返鄉過節，當時母親還在問哥哥說，是不是要走蘇花改，不過哥哥表示，機車不能騎蘇花改啦，所以選擇走舊蘇花改，不料當天就接獲通知哥哥出車禍，家屬甚至還在端午節當天去招魂。

林姓騎士的妹妹也忍不住哽咽表示，希望哥哥是最後一個走舊蘇花改，而不幸身亡的機車騎士。

此外，也有車有提到，公路總局長期錯誤的政策和道路設計，導致機車車禍死亡率不斷攀升，簡直就比新冠肺炎還要危險。

台灣機車路權促進會質疑，南迴改、蘇花改有別於改造前的蜿蜒山道，改造後視野闊擴、道路筆直，無論是何種使用者，都能降低碰撞風險，但公路總局總以「保護」為由，限制小客車外，更限制機車、大貨車等交通工局，實在是相當荒謬。

此外，機車路權促進會也提到，省道對於機車的規定南轅北轍，光是禁行機車、兩段式做轉的規定就毫無規則可言，同一條道路、同一個車道，但在不同路段卻會有不同規定，造成動線混亂之虞，也增加機車騎士的風險。

台灣機車路權促進會主任劉成謙今也在現場提出五訴求，呼籲公路總局立即開放南迴改、蘇花改行駛機車，省道不得進行機車行駛。

此外，也應立即落實車向、車速分流，廢除強制兩段式左轉，超速取締速限不得低於自由車流90分位，駕照制度也應該要改革，強化駕訓並加強回訓制度；另也檢討道路視距，改善道路工程，積極建設人行設施。

不滿機車路權長期遭漠視，台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會等團體今下午前往公路總局抗議，現場聚集約300多人。記者邱瓊玉／攝影
不滿機車路權長期遭漠視，台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會等團體今下午前往公路總局抗議，現場聚集約300多人。記者邱瓊玉／攝影

蘇花改 車禍 路權

延伸閱讀

交通「路殺」引憤怒 數百機車騎士包圍公路總局

基隆北寧路1噸落石崩 公路總局空拍將設擋土牆

端節連假最後一天 蘇花改11點北上車潮湧現恐至入夜

影／蘇花改北返車流增 每小時近千輛已進入交通尖峰期

相關新聞

14縣市豪雨、大雨特報！新北等地雨彈升級還要防大雷雨

氣象局針對14縣市發布豪雨、大雨特報。氣象局說，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天基隆北海岸及桃園市山區有局部大雨或...

為何五月天賠本也要唱？疫情下辦出4000萬網友嗨爆盛宴揭因

五月天，3個字，幾乎是演唱會票房保證。但遇到百年一見的疫情，演唱會被迫停擺，但五月天，用一場零收入的演唱會，試出新的可能。

深夜無人列車！捷運末班車後竟還有車 網驚：彷彿如月車站

Youtube頻道「鐵道事務所」是一個分享各種鐵道資訊的頻道，讓更多人對台灣鐵道運輸有更進一步的了解，近日上傳了影片講述他大學時錯過捷運末班車的故事，網友聽完後驚呼「以為是如月車站」。

專家：健康的人感染新冠肺炎也可能誘發糖尿病

有許多研究指出，包含糖尿病在內的慢性病患者在罹患新冠肺炎（新冠肺炎，COVID-19）時得面臨較高的死亡風險，但現在一些學者發現似乎不只如此，對於健康的人而言，罹患新冠肺炎實際上還可能誘發糖尿病。

蚊蟲咬擦涼涼藥膏 食藥署：當心引起嬰幼兒癲癇

夏天蚊蟲孳生，戶外走走一不小心就被叮的滿身是包，就連待在室內也是難免其害。但是蚊蟲藥膏可別亂用，衛福部食藥署提醒，嬰幼兒...

撐不到紓困3.0 五福旅行社：裁員勢在必行

安心旅遊補助今天正式上路，外界看好國旅爆發，不過由於國境遲未解封，再加上旅行社出團禁令也未解除，如今傳出創立超過30餘年...

台裔廚師上Netflix製豬血糕熱狗 連評審都大讚

豬血、鴨血這類食物不是人人能接受，一名台灣出世、12歲移民美國的廚師Tiffany日前在Netflix節目《美味狂想》中，炮製台灣傳統著名小食「豬血糕」，當她拿出一瓶豬血時，評審都非常驚訝，露出不可置信的表情。

付費制一年後… 《蘋果新聞網》宣布7月1日「全面開放」免費看

《蘋果新聞網》於2019年4月起開始實施會員制，並於同年7月宣布開始收費，新聞內容僅供付費會員觀看，作法在當時引起熱烈討論。時隔一年，《蘋果新聞網》今宣布為使不公不義之事為社會大眾所知，同時體諒台灣人因疫情重創而消瘦的荷包，故從7月1日起「全面開放」，無需成為會員便可無限瀏覽新聞內容。

北北基雷雨轟炸像颱風 氣象局警告恐有冰雹、淹水

中央氣象局稍早對北北基共三縣市發布大雷雨即時訊息，將持續時間至下午3時30分止。

不怕輪機工作髒污 正妹女大生擁航海夢

109年第二次航海人員測驗今天上午在交通部航港局辦理榜示，這次測驗到考人數總計646人，其中一、二等船副、管輪等4個類科...

不滿路權遭漠視 500名機車族包圍公總「償命」

不滿機車路權長期遭漠視，台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會等團體今下午前往公路總局抗議，現場聚集近500人，個個大喊「...

雨區擴大！14縣市大雨特報 北北基慎防大雷雨

氣象局針對14縣市發布大雨特報。氣象局說，受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天北北基、宜蘭、嘉義、南投、桃竹苗地區...

熱門新聞

付費制一年後… 《蘋果新聞網》宣布7月1日「全面開放」免費看

撐不到紓困3.0 五福旅行社：裁員勢在必行

雨彈來襲！吳德榮：今起三天午後對流旺盛慎防劇烈天氣

他抱怨10年來高雄薪資不增反減 貼文引網友激辯

今年出不了國省一筆？網友哀嚎：國內旅遊被宰花更多

只送不賣！ 麥當勞6色「Coca-Cola喝彩杯」免費帶回家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。