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14縣市豪雨、大雨特報！新北等地雨彈升級還要防大雷雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局稍早針對雙北、基隆共3縣市發布大雷雨即時訊息，預計大雨將持續時間至下午3時30分止，台北市的天空黑壓壓一片。氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生。記者蘇健忠／攝影
中央氣象局稍早針對雙北、基隆共3縣市發布大雷雨即時訊息，預計大雨將持續時間至下午3時30分止，台北市的天空黑壓壓一片。氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生。記者蘇健忠／攝影

氣象局針對14縣市發布豪雨大雨特報。氣象局說，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天基隆北海岸及桃園市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗以北、宜蘭、嘉義、南投地區及花蓮、台南、高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

另外氣象局也針對新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。台北市、新北市則持續時間至16時45分止。

氣象局示警，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

大雷雨到16:45示警區域

台北市：信義區、大安區、文山區、南港區

新北市：中和區、新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區

大雷雨到16:15示警區域

新北市：新店區、三峽區、烏來區

桃園市：大溪區、復興區

新竹縣：關西鎮、尖石鄉

氣象局豪雨、大雨特報。圖／氣象局提供
氣象局豪雨、大雨特報。圖／氣象局提供
新北市深坑街午後出現大雨情況。記者胡瑞玲／攝影
新北市深坑街午後出現大雨情況。記者胡瑞玲／攝影

氣象局 豪雨 大雨特報

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