熱翻！竹市三起熱傷害案例 衛生局提醒3要訣5步驟

炎熱夏季，全台連續多日高溫，近兩周竹市共出現三起熱傷害送醫案例，其中一例較特殊，為工地工人在酷暑下施工不慎暈倒送醫，目前仍住院觀察中。新竹市衛生局指出，避免熱傷害，民眾應掌握預防「3要訣」，包括保持涼爽、補充水分、提高警覺，若發現身體不適，則可採蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫等急救5步驟。

衛生局表示，熱傷害6大危險族群包括嬰幼兒、65歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者及過重者等，過度的高溫可能造成心血管、腦血管及呼吸性的病因所造成猝死。

另外，熱傷害也可能出現熱水腫、熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭及最嚴重的熱中暑，其中又以熱中暑最危險，死亡率高達30%以上，相當於毎10人就有3人可能死亡。

衛生局長王宗曦指出，台灣屬亞熱帶氣候，除高溫亦常伴隨高濕度，戶外工作者（營建業、漁業、農業、運動員等）恐因工作屬性需經常曝曬於豔陽下，若不適時作好防護措施又大量流汗，即可能造成脫水，民眾應適時補充水分並注意身體狀況，外出避開上午10點至下午2點炎熱時段外出。

王宗曦說，民眾若發現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，或出現嚴重症狀如無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等，應立即離開高溫的環境，設法鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等降低體溫，可服用加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。