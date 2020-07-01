雨區擴大！14縣市大雨特報 北北基慎防大雷雨

Youtube頻道「鐵道事務所」是一個分享各種鐵道資訊的頻道，讓更多人對台灣鐵道運輸有更進一步的了解，近日上傳了影片講述他大學時錯過捷運末班車的故事，網友聽完後驚呼「以為是如月車站」。

2020-07-01 11:44