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雨區擴大！14縣市大雨特報 北北基慎防大雷雨
氣象局針對14縣市發布大雨特報。氣象局說，受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天北北基、宜蘭、嘉義、南投、桃竹苗地區及花蓮、台南、高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。
另外稍早氣象局也針對北北基發布大雷雨即時訊息，持續時間到下午3時30分。氣象局示警，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象。
高溫部分，氣象局針對十縣市發布高溫資訊，受到西南風沉降影響，今天白天台北市、新北市，新竹縣、雲林縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷、台東縣，台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，恐出現36度以上高溫。
大雷雨示警區域
基隆市：七堵區、暖暖區
台北市：信義區、文山區、南港區、內湖區
新北市：新店區、汐止區、瑞芳區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區
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