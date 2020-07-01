駕駛注意！北市河濱公園颱風未移車最高罰5900元

每年5月1日至11月30日屬於防汛期，但每次颱風襲來，台北市河濱公園仍停留不少車輛，恐變防洪潛在危險，台北市政府今天宣布，在疏散門關閉前、關閉後，仍停留在河濱公園的車輛，將提高罰則，最高可罰5900元，呼籲停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。

台北市地小人稠，市區停車位難尋，台北市的河濱公園內，總共開闢約7000餘停車格位，提供民眾停放車輛。

台北市水利處表示，每次颱風警報發佈後、在疏散門關閉前，在河濱公園被拖吊的車輛，會根據車型大小，開罰1200元至2000元，從7月1日起將不分車型大小，統一開罰2400元。

此外，有時停放車輛太多，常有拖不完情況，針對疏散門關閉後，仍停放在河濱公園的車輛，以往開罰大型車5500元、小型車2400元、機車1450元；從7月1日起為大型車5900元、小型車3500元、機車2650元。

經統計，近年每一次颱風期間，在河濱公園被開罰的車輛約400餘件，台北市水利處表示，為避免荷包失血，若接獲颱風或豪大雨警報，且北市府發佈疏散門關閉2小時前駛離河濱公園區域的訊息，務必儘速移動車輛。

台北市水利處指出，車主可至台北市停車工程管理處堤外停車場防汛簡訊通知登錄車輛資訊，或下載「台北市行動防災APP」，即可及時收到相關水門啟閉資訊。