影／5歲童誤吞玩具車吊飾 胃鏡取出 嚇壞家人

台中市一名五歲男童一個月前到爸爸的辦公室時，誤呑一個比十元硬幣大，哭著指著喉嚨說「爸爸，我吞下去一個東西」，其父驚覺有異，立即將男童送往中國醫藥大學兒童醫院急診求助，經X光顯示，原來男童吞下一輛約3.5公分X2公分金屬鑰匙圈吊飾玩具車，經醫師建議，在家觀察7天後，仍無法排出，最後動用胃鏡取出，才恢復正常生活。

中國醫藥大學兒童醫院兒童肝膽腸胃科醫師林克鍵呼籲家長，清潔劑與小於3公分物品要放在孩子無法拿取的位置；若因好奇不慎吞入異物，家長務必保持冷靜，首先確保孩子的呼吸通暢，留下異物的包裝說明或是殘餘部分供醫師參考，並緊急送醫，接受評估及處置。

男童父親今天現身說法，表示兒子當時可能因為躺在辦公桌下把玩鋼鐵玩具車，好奇地將金屬鑰匙圈吊飾玩具車放入口中，一不小心吞下肚，才慌張大哭，雖然兒子沒有不舒服，但是仍然趕緊送醫處置。

兒童肝膽腸胃科醫師林克鍵說，男童經急診安排X光檢查，發現胃部有車形的陰影，建議先服用軟便劑等待異物自行從腸胃道排出，因此安排門診追蹤，回家後男童若有噁心、嘔吐、吞嚥困難、流口水、胸痛的症狀，需緊急回診。

一周後，男童安排到中國醫藥大學兒童醫院兒童肝膽腸胃科主任陳安琪門診追蹤，金屬鑰匙圈吊飾玩具車沒有隨糞便排出，再與家屬討論後，決定安排全身麻醉以胃鏡取出異物。術後已恢復正常的生活，後續仍須追蹤是否有吞嚥問題。

醫師林克鍵說，誤食異物常見於6個月大到6歲的孩童，以硬幣最常見，大部份會在誤吞後約4到6天內排出，但若吞入物長度大於3公分的不規則形狀物體，或是直徑大於2公分的圓形物體較難排出，甚至無法通過胃幽門，必須安排內視鏡取出。