蚊蟲咬擦涼涼藥膏 食藥署：當心引起嬰幼兒癲癇

夏天蚊蟲孳生，戶外走走一不小心就被叮的滿身是包，就連待在室內也是難免其害。但是蚊蟲藥膏可別亂用，衛福部食藥署提醒，嬰幼兒最好別使用含薄荷、樟腦等成分的蚊蟲叮咬藥膏，以免引起嬰幼兒癲癇；藥師公會發言人黃彥儒則表示，現在市面上已有專為嬰幼兒設計，較溫和的蚊蟲藥膏，家有幼兒者可選擇替代使用。

食藥署在「藥物食品安全週報」提及，市售蚊蟲叮咬藥膏主要可分為四類：抗組織胺、局部麻醉劑、類固醇和抗生素。其中，許多蚊蟲藥膏都含有抗組織胺成分，像是Diphenhydramine、Chlorpheniramine，主要用途是可以緩解紅腫和止癢。

局部麻醉劑則常和抗組織胺一起製作成複方藥膏，本身並無消炎等效果，但藉由局部麻醉效果可麻痺搔癢感，使紅腫癢的部位較不易因抓癢產生傷口。

至於類固醇，黃彥儒表示，因為其對消炎反應很好，透過消炎作用來達到止癢的效果，因此也常用於蚊蟲叮咬的藥膏中。但是類固醇長期使用，可能會造成局部水分散失，使皮膚變薄、受傷。

因此最好依照建議用法和用量使用，並且避免大面積塗抹和長期使用；尤其當因為搔癢抓破有傷口的時候，不可使用含類固醇的藥膏，以免抑制免疫反應，增加傷口被感染的風險。

另外，有些人因為蚊蟲叮咬，搔抓產生傷口，因此許多蚊蟲叮咬藥膏也會添加抗生素，像是Bacitracin、Polymycin B、Neomycin等，來避免傷口感染導致更嚴重的蜂窩性組織炎。

除了消炎止癢的成分，黃彥儒說，有些蚊蟲藥膏也會添加樟腦、薄荷等清涼劑來舒緩不適。但是嬰幼兒因為肝腎代謝功能尚未發展完全，使用含有這類成分的產品可能會引發嬰幼兒癲癇、意識障礙及呼吸抑制等神經不良反應；蠶豆症患者使用後也可能會出現類似溶血性貧血的狀況，應避免使用。

黃彥儒表示，通常蚊蟲叮咬藥膏為複方藥膏，也就是什麼都加，但量都不會太多，因此只要避免腫包消失後還繼續長期使用，且僅用於外部、小範圍塗抹，應不致於產生嚴重的副作用。

然而，若是對其中的成分有疑慮，可先注意外包裝的成分完整標示，並和藥師詢問，選擇專為嬰幼兒、孕婦等特殊族群設計較為溫和的蚊蟲藥膏替代。