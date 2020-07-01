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星宇航空首度招募退役飛官、自訓飛航員

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空7月起招募軍方退役空服員。圖／星宇航空提供
星宇航空7月起招募軍方退役空服員。圖／星宇航空提供

星宇航空於今天宣布首度招募軍方退役飛航員，即起開放履歷投遞，應徵者需具中華民國國籍、並為退役或即將退役之軍方飛航員、擁有合格的英文檢定證明、通過中華民國民航局商用駕駛員學科檢定，定翼機飛行時數達700小時以上，報考前24個月內須有實機飛行經驗等，歡迎加入星宇航空，再次翱翔天際。

星宇說，除了向軍方退役飛航員招手，為擴大延攬各界優秀航空人才，自6月起星宇航空開放第二批自訓飛航員招募，凡具FAA / CAA / ICAO任一認可之商用駕駛員執照（含雙引擎機及儀器飛行等級）等相關資格者，即日起至8月14日歡迎至星宇航空官網投遞履歷，筆試及面試預計於9月起陸續進行。

星宇表示，雖然新冠病毒疫情持續影響全球航空業，仍依照原定計畫部署空勤團隊，看準軍方飛航員具有豐富飛行經驗，及受過嚴格紮實的飛航訓練，特首度招募軍方退役飛航員，並期待第二批自訓飛航員的加入，為後續機隊導入及航線佈局做最佳準備，共同打造飛安零失誤的飛航服務。

星宇說，飛航員應試資格及須繳交的文件資料，詳列於星宇航空官方網站，符合資格者可至官網查詢並依相關說明完成報名。甄試作業包含履歷審查、面試及模擬機測驗等，錄取後須接受半年的機型轉換訓練，包含進階課程、地面學科課程、模擬機訓練及航路訓練，以確保學員熟悉操作及貫通知識，完訓並通過航路考驗後，即可正式成為星宇航空副機長。

履歷 面試 中華民國

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