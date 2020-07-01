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「看見台灣」被挖禿 金昌石礦環現差 要求台泥補正再審

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環評專案小組今天審查金昌石礦案環境現況差異分析。記者吳姿賢／攝影
環評專案小組今天審查金昌石礦案環境現況差異分析。記者吳姿賢／攝影

已故導演齊柏林拍攝的紀錄片「看見台灣」，揭露花蓮秀林鄉勇士山面海側被台泥礦場削掉一大塊，光禿禿畫面震撼人心。同屬台泥的金昌石礦三年多前也加入開採，但纏訟多年，被判定須重做環境現況差異分析。環評專案小組今審查認為生態調查、環境汙染不夠完善，要求補正再審。

勇士山當地原本有台泥的寶來石礦、合盛原石礦兩處礦場，再加上金昌石礦，三座礦場用地核定面積將高達253.74公頃，是全台灣最大的聯合礦區。

金昌石礦2008年2月通過環評，隔年核定使用礦業用地，2016年8月經濟部同意備查同年9月1日開工。不過，此時距離通過環評已有8年之久，根據環評法規定，超過3年開發須辦理環現差，環保署2016年12月發函要求金昌石礦提送環現差分析。

金昌石礦不服，2017年1月提訴願，訴願審議委員會認為，環保署應尊重經濟部開工許可認定，因此撤銷環保署處分。當年10月環團提起行政訴訟，台北高等行政法院2019年5月16日判決撤銷訴願決定，認定此案必須辦理環現差。

金昌石礦雖提起上訴，但也同時在今年6月8日送審環現差，力拚三個月內通過環評審查，這段期間礦場將停工。

環保署今召開金昌石礦環現差專案小組初審，幾名居民到場登記發言，強調台泥提供礦場工作機會，是當地重要生計之一，也認為台泥在開採過程中都合乎法令，沒有破壞部落或造成災害，是居民的生命共同體跟好鄰居。

「這是全台灣第一個開採到一半，停下來做環現差的案子」，地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭指出，此案具有指標性，台灣很多礦場未經環評就開採，未來礦業法修法，這些礦場可能要補做環評，但重點是已經開採多年的礦場，即使進入環評程序重做生態調查，「可能根本調查不到任何生態」。

黃靖庭表示，類似金昌石礦這樣的礦場進入環評程序，審查重點應著重在風險概念，金昌石礦礦權到今年10月，未來很可能會繼續展延20、30年，必須加強考慮對於礦場居民的風險，包括排水邊坡穩定度、地質現況資料，都要細細把關。

環評委員游勝傑表示，金昌石礦實際開採時的粒狀汙染物，都比原本環說書上的還高，代表採礦對空品有嚴重影響。環評委員李培芬也指出，此次環差自然度跟原環說書有極大差異，不曉得是報告沒寫清楚或有誤導之嫌，部分段落也達非所問。開發單位回應，會再針對委員意見調整，並清查相關資料。

環評 環保署

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