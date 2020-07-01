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正顎手術換臉！戽斗哥變帥哥 「人生不一樣了」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
李姓男子接受正顎手術之後外貌大幅改變。記者修瑞瑩／攝影
李姓男子接受正顎手術之後外貌大幅改變。記者修瑞瑩／攝影

27歲李姓男子因為下巴歪斜而且後縮，高中時就很在意自己的外貌，最近接受正顎手術，竟然秒變帥哥，親友都很驚訝他外貌的改變，讓他開心「這個錢花的值得。」

他為了要做顏面手術，私下自己做了很多功課，並到處查資料，工作之後就慢慢地存錢，今年4月在成大醫院接受手術，目前已經恢復的差不多。

成大醫院口腔顎面外科今天舉辦記者會，李姓患者到現場展示成果；除了這名患者之外，其他的患者在接受手術之後顏面都有明顯的改變，但是這項手術必須自費，大約在35萬元左右。

成大口腔顎面外科醫師鄭可欣表示，坊間的醫美診所也有在進行這項手術，但是與醫學中心比較不同的是大醫院比較重視術後的照顧，因為診所有的在術後當天出院，可能會有麻醉後遺症的風險。

李女生男子表示，他在術前有打呼問題，術後都改善，手術過程當中比較辛苦的是手術後的第一周，因為麻醉的影響讓他幾乎食不下嚥，但是術後很快就消腫休息一周就能上班。

鄭可欣指出，成大前顎面外科主任王東堯醫師和成大機械系方晶晶教授研發的對稱面分析，據以規劃的手術計劃，使顏面歪斜的病人術後的對稱性大幅提升。

成大醫院因為增加了顏面歪斜的定位系統，可以客觀分析病人的顏面歪斜是本身骨頭形狀不對稱，或是對稱結構排列不正的問題，並將重點置於把上下顎移動到對稱的位置，而非削骨把下顎修磨成對稱形狀，才不會讓手術的結果只是大歪改成小歪，而是能使整體歪斜的骨架獲得明顯的改善。

鄭可欣指出，牙齒排列與咬合不正造成的問題很多樣，有：戽斗者門牙區咬不斷食物，吞下大塊的食物可能會有消化不良的問題，牙齒本身因只有局部接觸而造成磨耗傷害；暴牙患者常伴隨下顎太後縮，躺下時後縮的下顎連帶往後的舌頭和軟組織會壓迫呼吸道，除打呼外，也可能合併睡眠呼吸中止症，造成白天嗜睡，嚴重時甚至有呼吸阻塞窒息死亡的風險；其他如咬合不正可能會造成發音咬字不清楚，或是造成外觀不協調而被同學取笑等。有這些問題者應找牙醫師評估、治療。

李姓男子接受正顎手術之後外貌大幅改變，右為成大口腔顎面外科醫師鄭可欣。記者修瑞瑩／攝影
李姓男子接受正顎手術之後外貌大幅改變，右為成大口腔顎面外科醫師鄭可欣。記者修瑞瑩／攝影

手術 成大醫院 患者

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