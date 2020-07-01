陽性回診確診數降 醫憂錯失大腸癌治療先機

台灣大腸癌的發生人數，已連續12年盤踞10大癌症之首，2017年約1萬6000人罹患大腸癌。但衛福部國民健康署表示，受新冠肺炎疫情影響，民眾篩檢意願降低外，目前仍有約1萬名糞便潛血檢查陽性者，尚未接受大腸鏡確診。

國健署副署長吳昭軍表示，研究發現，若糞便潛血檢查篩檢為陽性者，未進一步接受大腸鏡確診，大腸癌的死亡風險增加6成4；而台大醫師也提醒，只要糞便潛血檢查陽性，就會有很高的罹癌風險，提醒民眾在後疫情時代下，仍應定期到院檢查、及早掌握癌前病變。

國健署今上午舉行大腸癌篩檢記者會，邀請台大內科醫師講解，同時，也與科技業者HTC合作，以VR穿戴裝置方式展現大腸路徑。吳昭軍說，每年國人進行大腸癌糞便潛血檢查篩檢人數約130多萬，上半年約70萬；而今年受新冠肺炎疫情影響，上半年人數僅50多萬，比去年同期少約2成左右。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，大腸癌危險因子很多，包括不健康飲食、缺乏運動、肥胖、菸酒、老化等；而男性不論在發生率或死亡率上，都是女性的1.5倍，而相較去年，今年上半年全台糞便潛血檢查3萬1000名篩檢陽性個案當中，只有2萬1000人回診進行大腸鏡檢查，還有1萬人至今尚未回診。

台大醫院健檢中心主任、內科部主治醫師邱瀚模表示，大腸癌患者雖有年輕化趨勢，但平均中位數仍在70歲左右。而在一般人口當中，每1000人中約有2至3人罹患大腸癌，但糞便潛血篩檢陽性者每20人就有1人；即便是父母都罹患大腸癌，其兒女罹患大腸癌風險，也比常人增加5至6倍。目前仍有約1萬名糞便潛血檢查陽性者，尚未接受大腸鏡確診。

邱瀚模說，因根據發生率來推估，1萬名糞便潛血陽性進一步接受大腸鏡檢查者中，約會有500人罹患大腸癌，且當中更有一半的人為早期（0至1期）；但這是可以早期根治的，也可直接透過內視鏡切除，5年存活率高達95%；一旦變成2、3期時，不僅治療費用貴、存活率降低，也更難根治；到了晚期存活率僅剩13%，「性命就在一念之間」。