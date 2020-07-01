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小學生長期吃過敏食物　腸道發炎頻腹瀉

中央社 / 台北1日電

一名小學生常莫名脹氣、腹瀉，檢查發現，他對多項食物過敏，因不知情而長期攝取，慢性過敏破壞腸道功能。營養師提醒，飲食應多樣化、多纖維，盡量吃原形食物，助降過敏反應

聯安診所近日公布一份包含1282筆慢性食物過敏檢測數據，發現台灣人飲食過敏原前三名為蛋白、蛋黃、花生，蜂蜜、腰果、黃豆、小麥、牛奶、鰻魚及綠豆也榜上有名。

若針對兒童分析，10大慢性食物過敏原則為小麥、鰻魚、蛋黃、鱈魚、黃豆、綠豆、蛋白、花生、大蒜和葡萄柚。

聯安診所院長、肝膽腸胃科醫師鄭乃源表示，從健檢資料分析，約有8成受檢者腸胃鏡檢查沒有太大異常，但自訴飽受脹氣、便秘、消化不良、腹瀉、頻放臭屁等問題。這些腸胃功能失衡症狀，可能與長期吃入慢性過敏原食物有關。

鄭乃源說，慢性食物過敏會破壞腸道黏膜功能，讓腸黏膜出現間隙，過敏原滲漏穿過腸壁，進入各組織器官誘發過敏反應，形成過敏、發炎、滲漏、腸道失衡的惡性循環。

11歲鄭弟弟常莫名腹瀉、脹氣，也曾在上課時忍不住便意，不小心拉在褲子上。經過過敏原檢測，發現他對多種食物過敏，且因不知情，又長期攝入這些食材，導致過敏加劇，引發腸漏、腸躁症。

鄭乃源表示，除了了解自身可能過敏原並避開，應定期做腸胃內視鏡檢查、飲食應多樣化，不偏食、均衡攝取，會比吃益生菌更有幫助。

聯安診所營養師徐景宜也說，隨年紀增長，本來不會過敏者也可能會因免疫系統改變而容易過敏，除避開過敏原，應避免吃加工食品，如部分添加物也常是過敏原，應吃原形食物。

過敏原 過敏反應

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