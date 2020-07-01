800萬人在郵局買三倍券 中華郵政10日高壓測試

振興三倍券今上午開放超商預購、網路綁定，中華郵政現場直購方案則將於15日登場。中華郵政公司副總經理郭純陽表示，根據經濟部民調，大概會有32%到35%民眾，選擇到郵局直接購買三倍券，預估近800萬人。為避免開放購買當天，上演「三倍券之亂」，目前預定7月10日進行模擬演練，屆時交通部長林佳龍也會親自到場監督。

根據中華郵政規畫，當天可能模擬的「考題」包括網路中斷、系統當機、庫存不足、人潮擠爆等情況。

郭純陽表示，為了因應三倍券的銷售情形，屆時每天會動員一萬三千名人力因應，前兩個周六，全台1299家郵局也會加班營業，消化領券人潮。

不過郭純陽也呼籲，民眾可多多利用超商預購、數位三倍券綁定等兩種管道；此外，三倍券使用期限至年底，民眾也可以選擇其他時間來購買，不用急於三倍券發行的前兩個禮拜，以避免現場排隊久候。