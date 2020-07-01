不出國衝離島！虎航7月5日起每天11班飛澎湖

新冠肺炎疫情衝擊全球，民眾不能出國使得離島旅遊「大爆發」，其中以澎湖最熱門。台灣虎航自7月5日起投入離島航線，支援華信航空，每天共11班次往返松山馬公，往返松山金門則有1班次。

面對離島旅遊大爆發，華信6月澎湖、金門航線均已規畫增班，也會放大為104人座的E190機型，不過仍然供不應求，遂規畫濕租方式向同集團的台灣虎航租借飛機。這也是台虎自2014年營運以來首度加入國內航線。

民航局說，本周一核定申請，一共有三架，航機務、相關營運規範皆已準備好。昨天去外站馬公跟金門確認準備情況，一切已經就緒。

華信也在官網（https://2020tigerair-madarin.tigerairtw.com/）公告7月班表。7月5日起，每天共有11班次往返松山跟馬公，松山金門則有1班次往返。機型為A320，座位數達180人。

按目前規畫，松山飛澎湖時間為上午7時、8時20分、10時05分、11時40分、12時10分、12時55分、下午3時10分、3時50分、4時30分、6時25分、7時。航程45分鐘。

至於澎湖飛松山時間為上午8時40分、10時10分、11時30分、下午1時40分、2時20分、3時、4時50分、5時30分、6時、8時、8時30分。

松山飛金門的時間為上午8時10分；金門飛松山為上午11時。航程皆為1小時。

虎航和華信皆表示，航班還可能變動，實際航班以官網公告為主。