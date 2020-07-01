防疫也出遊 走訪5縣市20條步道 抽20萬元好禮

交通部觀光局參山國家風景區為配合2020脊梁山脈旅遊年，並行銷獅頭山、梨山及八卦山風景區豐富自然生態特色，即日起至11月30日舉辦「跟著寶寶漫步參山」活動，藉由線上APP集章抓寶任務，推廣戶外旅遊步道健行活動，並鼓勵民眾於疫情趨緩之際，帶著全家走出戶外，也能欣賞參山之美。

參山國家風景區與健行筆記合作，將轄內20條步道結合好玩又實用的APP任務，遊客只要用手機下載「健行筆記」APP，開啟「跟著寶寶漫步參山」任務，即可查詢步道路線圖、基本資料及「參山寶寶」的位置。遊客依循步道路線圖，邊走步道呼吸芬多精的同時，手機就能自動輕鬆「抓寶」，完成指定任務後還能兌換獎品，並參加總價值20萬元的好禮抽獎。

參山處處長柯建興表示，這20條步道分布在新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣與南投縣等5個縣市，分別是六寮古道、藤坪步道、獅山古道、水濂洞步道、水濂橋步道、十二寮步道、峨眉湖環湖步道、小東河步道、捎來步道、梨山賓館生態環保步道、希利克步道、德芙蘭生態步道、德芙蘭步道、隴頂古道、田中森林步道、清水岩步道群-中央嶺、清水岩步道群-十八彎、挑水古道、登廟步道、茶香步道等；參山處也與步道所在的各縣市政府與林務局新竹、東勢、南投林區管理處一起合作跨域共同行銷，藉安心旅遊補助正式上路之際，鼓勵民眾走出戶外遊玩。