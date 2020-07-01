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防疫也出遊 走訪5縣市20條步道 抽20萬元好禮

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
捎來步道溪谷環繞。圖／參山處提供
捎來步道溪谷環繞。圖／參山處提供

交通部觀光局參山國家風景區為配合2020脊梁山脈旅遊年，並行銷獅頭山、梨山及八卦山風景區豐富自然生態特色，即日起至11月30日舉辦「跟著寶寶漫步參山」活動，藉由線上APP集章抓寶任務，推廣戶外旅遊步道健行活動，並鼓勵民眾於疫情趨緩之際，帶著全家走出戶外，也能欣賞參山之美。

參山國家風景區與健行筆記合作，將轄內20條步道結合好玩又實用的APP任務，遊客只要用手機下載「健行筆記」APP，開啟「跟著寶寶漫步參山」任務，即可查詢步道路線圖、基本資料及「參山寶寶」的位置。遊客依循步道路線圖，邊走步道呼吸芬多精的同時，手機就能自動輕鬆「抓寶」，完成指定任務後還能兌換獎品，並參加總價值20萬元的好禮抽獎。

參山處處長柯建興表示，這20條步道分布在新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣與南投縣等5個縣市，分別是六寮古道、藤坪步道、獅山古道、水濂洞步道、水濂橋步道、十二寮步道、峨眉湖環湖步道、小東河步道、捎來步道、梨山賓館生態環保步道、希利克步道、德芙蘭生態步道、德芙蘭步道、隴頂古道、田中森林步道、清水岩步道群-中央嶺、清水岩步道群-十八彎、挑水古道、登廟步道、茶香步道等；參山處也與步道所在的各縣市政府與林務局新竹、東勢、南投林區管理處一起合作跨域共同行銷，藉安心旅遊補助正式上路之際，鼓勵民眾走出戶外遊玩。

參山處也端出超值大禮要送給參加活動的遊客，除了參山寶寶公仔造型餐具、梨山二日遊程、iPhone SE、BAW高級氣墊登山鞋、iNO小捶按摩槍、1000元星巴克隨行卡、200元超商元禮券等多項獎品外，更有機會將最大獎輕電摺疊自行車帶回家。活動詳情請上「跟著寶寶漫步參山」活動網頁https://reurl.cc/exl1aL©Î°Ñ¤s°ê®a­·´º°ÏÁy®Ñ¯»µ·±M­¶¬d¸ß¡C查詢。

交通部觀光局參山國家風景區為行銷獅頭山、梨山及八卦山風景區豐富自然生態特色，即日起至11月30日舉辦「跟著寶寶漫步參山」活動。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區為行銷獅頭山、梨山及八卦山風景區豐富自然生態特色，即日起至11月30日舉辦「跟著寶寶漫步參山」活動。圖／參山處提供
中央嶺步道遠眺彰化平原。圖／參山處提供
中央嶺步道遠眺彰化平原。圖／參山處提供

國家風景區 新竹 疫情

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