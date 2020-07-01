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救護車神器 1個月救回3名心臟病患

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
豐原醫院急診室主任林技政表示，急性心肌梗塞的黃金救援時間在90分鐘內。(照片非當事人)圖／豐原醫院提供
豐原醫院急診室主任林技政表示，急性心肌梗塞的黃金救援時間在90分鐘內。(照片非當事人)圖／豐原醫院提供

台中市后里消防分隊的救護車，自善心人士捐贈心電圖儀器後，透過及時的圖像傳輸和判讀，1個月來已經救回3名心臟病患者

豐原醫院急診室主任林技政表示，急性心肌梗塞的黃金救援時間在90分鐘內，最近后里消防分隊陸續送來幾位急性胸痛病患，經由救護車上新裝置的心電圖儀器，透過共同心電圖傳輸與判斷群組，提供救護現場、急診醫師、心臟內科醫師及EMT等資訊，縮短急性心肌梗塞患者的黃金救援。

林技政說，近1個月來已經有3名患者因胸悶、胸痛與心悸等症狀就醫，而急性胸痛的原因很多，有些是心律不整，有些是急性冠心症，其中最嚴重的是急性心肌梗塞，患者常備NTG等心臟藥物，但不是每次都能在心臟不舒服時服用，因此心電圖輔助判讀，有利於現場救護人員判讀，即時給予急救藥物。

台中市后里消防分隊高級救護技術員張健智表示，后里分隊在抵達責任醫院時，所需花費的車程大約15至20分鐘，當遇到胸痛的病患在到院前，經由心電圖儀器先確定胸痛原因，判定是否為急性冠心症患者，可提供醫療人員儘早做準備。

后里消防分隊隊員吳仲恒說，以往沒有心電圖儀器只能給與簡單基本的救護、給氧心理支持，救護車上裝置心電圖儀器後，不僅能即時判別患者急性胸悶情形，也能即時與醫師連絡患者情形。

台中市后里消防分隊的救護車，自善心人士捐贈心電圖儀器後，透過及時的圖像傳輸和判讀，1個月來已經救回3名心臟病患者。圖／豐原醫院提供
台中市后里消防分隊的救護車，自善心人士捐贈心電圖儀器後，透過及時的圖像傳輸和判讀，1個月來已經救回3名心臟病患者。圖／豐原醫院提供

患者 心肌梗塞 救護車

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