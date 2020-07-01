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花蓮壽豐推果艷梨 口感不輸日本品種
花蓮壽豐鄉農會除了知名的「果艷西瓜」，接續推出同品牌的「果艷梨」。壽豐農會表示，歷經10餘年輔導改良後，才有屬於花蓮的梨子，其口感與品質不遜於日本品種，且是屬於種植難度與成本都相對更高的「平地高接梨」，十分考驗農友嫁接的功夫。
農會指出，「果艷梨」通常於農曆過年前進入接穗開花期，如遇天氣太冷或潮濕下雨，無法順利授粉著果，容易影響當年的收成率。人工嫁接的手法也很重要，若在下刀時沒能一刀成功，就必須要下第二刀，這將直接導致結果的時間延長，增加栽培成本，甚至讓採收期延後到颱風季節。
農會表示，「果艷梨」以「黃金梨」的品種為主，壽豐鄉地處花東縱谷北端，梨園區都靠近中央山脈，溫度及濕度都適中，採用友善安全方式栽培，在著果時即套袋防範病蟲害及鳥食。「果艷梨」口感獨特而香甜，建議連皮一起食用，將更有風味；如今已連續多年獲得消費者的肯定，近年更將銷往國內各大五星級飯店使用。
壽豐鄉農會總幹事黃啓祥說，感謝國內防疫有成，今年宅經濟的異軍突起而讓果艷西瓜再創佳績，請大家延續對果艷品牌的信心，繼續給予支持。欲訂購「果艷梨」宅配，歡迎撥打壽豐鄉農會「長壽豐沛物流中心」訂購專線(03)8656888、(03)8656999，或進入壽豐鄉農會官網點選「壽豐健康食集」訂購。
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