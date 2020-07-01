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清潔工跌跤「該邊」怪怪的 右臀手術取出這一條?

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師王振華為婦人取出刺入臀部、深達髖關節的鎢鋼絲。照片／業者提供
「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師王振華為婦人取出刺入臀部、深達髖關節的鎢鋼絲。照片／業者提供

在鐵工廠上班的一位女清潔工近日不慎在廠區滑倒跌跤，當下僅覺得右臀刺痛一下，雖赴住家附近診所先治療小傷口，但返家後總覺得「該邊」怪怪的，直到一周後赴「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，經骨科醫師王振華詳細診斷檢查，赫然發現長達9公分的尖銳細長異物侵入右臀，且深入髖關節，經立即安排手術取出，發現是條鎢鋼絲，不僅緊緊貼著坐骨神經，還差點刺穿，幸好手術成功取出，避免更嚴重傷害。

收治病例的骨科醫師王振華指出，患者來院就醫時，檢查發現右臀的小傷口已自行癒合，但患者反應她在跌倒之後，只要坐下就覺得鼠蹊部有異物感，總覺得怪怪的、不舒服。因患者有壓痛感，進一步安排X光檢查，結果赫然發現一條尖銳細長異物就在她右臀內。

王振華醫師進一步指出，經立即安排患者接受手術，由於異物深入組織，依據經驗法則及術中C型手臂X光機導引下，總算找到異物，是一條一端尖銳、長約9公分的鎢鋼絲，其位置不但深入髖關節，還緊緊貼著坐骨神經旁，一部分並穿過坐骨神經下方，差點穿刺坐骨神經，幸好已完整取出。

王振華醫師說，推測可能是患者在被刺中後，因沒有立即取出異物，經過肌肉收縮的力量才會將鎢鋼絲慢慢帶入體內、且深入髖關節旁。術後患者並接受感染控制、消炎止痛，避免深層組織發炎感染。

他並提醒，類似意外造成的異物侵入體內應及早取出，否則會引起發炎及傷口感染。以這病例為例，若未及早取出，鎢鋼絲角度只要稍微歪一點，除了可能傷及神經、血管之外，若不慎穿刺肛門、直腸，將引起很嚴重的下腹腔感染。因此民眾只要遇上跌倒、撞傷或被魚刺刺中等意外時，經過一週傷口仍有紅腫、流出分泌物或不明發燒，就須警覺是否有異物入侵，應就速就醫接受進一步檢查。

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