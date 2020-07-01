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老翁心肌梗塞 苗醫30分鐘內完成心導管手術
苗栗縣77歲溫姓老翁日前在菜園種菜時，突然覺得身體不適、胸口悶痛，趕緊回家休息，但胸口悶痛越來越嚴重，於是搭計程車到衛生福利部苗栗醫院求診，急診室醫師確診老翁為急性心肌梗塞，立即啟動急性冠心症救治機制，迅速完成心導管治療，成功保住老翁性命，也減少病患心肌細胞受損，並保住心臟正常功能，老翁目前已康復出院。
苗醫院長李明輝表示，按衛福部醫院緊急醫療能力重度級評鑑標準，心肌梗塞患者治療，從掛號到完成導線通過時間小於90分鐘的案例必須達80％，這名老翁就醫時，急診團隊迅速確診為急性心肌梗塞，不到15分鐘就將病患送至心導管室。
心導管室主任蔡貴嶔團隊隨即為病人執行心導管檢查，發現供應心臟血液最大的左前降支血管全部阻塞，急救過程中還因血管阻塞引起心室震顫，幸好醫療團隊處置得宜，緊急施做心臟電擊搶救，順利將支架置入左前降支狹窄處，恢復病人心臟血流供應，整個過程僅花費26分鐘，將病人血管恢復打通，成功保住病患的心臟功能與生命。
蔡貴嶔欽指出，心臟疾病是國人十大死因第2名，急性心肌梗塞是其中最快、最來不及救援的疾病，掌握搶救黃金期是降低急性心肌梗塞死亡率的關鍵；很多人都以為心血管疾病常發生在冬天、夏天是淡季，事實上，悶熱的夏天也是心肌梗塞的好發季節，一旦發生胸悶、胸痛喘，有時還會合併冒冷汗、惡心等症狀，有可能是心肌梗塞前兆，第一時間就要聯繫119救護車至急診，不要自行駕車前往，避免病況改變突發危險，建議大家平時就要注控制三高 (高血壓、高血脂及高血糖)的危險因子，定期健康檢查與追蹤，才能避免心血管疾病發作找上門來。
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