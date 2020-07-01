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胃血管闖進肺臟 婦咳血長達10年竟是罹患罕見「游離肺」
60歲黃姓婦人咳血、喘的症狀長達10年，一直被當作支氣管擴張症治療，一次電腦斷層檢查發現左下肺葉3公分黑影，追蹤近兩年又長到1倍大，且咳血次數增加，肺部也反覆發炎感染，必須住院打抗生素治療。但病情未見好轉，黃婦轉院到台中慈濟醫院胸腔外科，安排電腦斷層動脈血管攝影，驚見病人左下肺與橫膈膜中間存在一條異常血管，確認為極為罕見的「肺內游離肺」。
台中慈濟醫院胸腔外科醫師柯志霖表示，「游離肺」是先天肺部發育異常疾病，分為「肺外游離肺」及「肺內游離肺」。「肺外游離肺」通常發生新生兒，因症狀明顯易被診斷，「肺內游離肺」則發生在成人居多。「肺內游離肺」病人近8成是肺臟除了肺動脈供應血液，還多出一條胸主動脈分支的血管，由於主動脈血壓血流大，致肺臟積血，進而產生咳血、喘、肺部反覆發炎等症狀。
柯志霖指出，黃婦的游離肺個案之所以「極為罕見」，因為大多數游離肺病人致病的血管是從胸主動脈過來，而黃婦致病機轉則是因胃的左胃動脈跑上來到肺臟，形成游離肺。
柯志霖說，一般人胸主動脈進入腹腔後會分支為左胃動脈，但黃婦的左胃動脈卻又出現異常分支，並在腹腔繞了一個髮夾彎，經橫膈膜鑽回胸腔進入肺臟，多出來的血管使肺部出現多種症狀。
柯志霖採單孔式胸腔內視鏡微創手術，替黃婦切除左下肺葉，縫合左胃動脈血管，處理胸腔多處沾黏，手術歷4小時完成，手術傷口直徑約4公分，出血少、恢復快，切除病灶後不再有咳血症狀。
柯志霖指出，游離肺國際案例近10年頂多100例，像黃婦這樣的特殊案例更是很難找到第2例，他在外科醫學月會發表黃婦的罕見案例，在場醫師都嘖嘖稱奇。他強調，引起咳血病因很多，通常是咳嗽太用力，口腔或咽喉的黏膜破裂而出血，一般人不需特別擔心。
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