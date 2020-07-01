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照胃鏡減少不適感！麻醉之外 可適當用止痛藥

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣大林慈濟醫院腸胃內科醫師謝毓錫團隊日前研究發現，止痛藥能減少病人照胃鏡時的不適。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣大林慈濟醫院腸胃內科醫師謝毓錫團隊日前研究發現，止痛藥能減少病人照胃鏡時的不適。圖／大林慈濟醫院提供

嘉義縣大林慈濟醫院腸胃內科醫師謝毓錫日前針對110名曾做過胃鏡且有不舒服經驗的患者做研究，探討除了接受麻醉，是否還有其他選擇可降低胃鏡檢查的不適感，研究結果顯示，給予少量止痛藥肌肉注射，能減少病人不適。

謝毓錫團隊研究結果顯示，接受止痛藥物的患者可顯著減少內視鏡通過喉嚨時的不舒服，檢查過程中患者的心跳、血壓因不舒服而上升的程度較少，顯示對患者心肺壓力也較小，執行檢查醫師對檢查過程也較為滿意，因為患者不會反胃導致胃收縮，提升檢查品質。

謝毓錫表示，西方國家胃鏡檢查多是麻醉進行，但在臺灣及其他亞洲國家，胃鏡大部分是在沒有麻醉的情形下進行，雖有一部分病人可輕鬆完成檢查，但有約4成病人卻覺得很不舒服，會因害怕檢查出現強烈的嘔吐反射反應，甚至因此無法完成檢查或拒絕後續的追蹤，影響到病情的診斷及治療。

但有研究指出，有一半以上的胃鏡併發症是與麻醉有關，表示麻醉會增加胃鏡併發症風險，為尋求更好的解決方式，謝毓錫與團隊進行隨機對照研究，收集110位做胃鏡較敏感的患者，由電腦隨機分成2組，每組人數55人，一組接受安慰劑，另一組接受止痛藥物。

謝毓錫表示，止痛藥除了止痛，也有鎮定及抑制嘔吐反射的作用，研究結果已發表於聯合歐洲腸胃科雜誌（United European Gastroenterology Journal），希望透過研究結果，讓害怕做胃鏡檢查的患者，有多一種選擇，增加做胃鏡的意願，才不至於耽誤病情。

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