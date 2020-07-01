遊戲APP陷阱多 立委：試玩後還扣款 自動更新也要錢

手機APP陷阱多，民進黨立委高嘉瑜今舉行記者會指出，有民眾陳情，下載「免費試用」遊戲APP，卻在試用期後仍被扣款，她呼籲主管機關能多宣導、做好配套措施。行政院消費者保護處簡任秘書陳星宏則回應，將隨時盤點、滾動式檢討。

高嘉瑜表示，有接獲民眾陳情，在下載免費試玩三天的網路遊戲，卻在試用期結束後仍遭到扣款，直到看到信用卡帳單後才發現要付費。

她說，一般人通常不會詳細閱讀條文，資訊又藏在英文文字中，包含三天後付費、每周、每月、年費，甚至每次自動更新都要付費。

高嘉瑜也點名最近竄紅的FACEAPP，提醒該款APP雖然能免費試用三天，但若未在訂閱結束前24小時取消訂閱，即使事後刪除APP，仍會被扣款，「這些不公平的細節都藏在頁面中，都是先用免費釣魚，如吸血鬼一樣每月每周吸你的血，而這樣的爭議越來越多」。

高嘉瑜引用行政院消保處統計資料指出，2015年6月17日至今年6月23日，涉及手機APP自動續訂相關爭議之申訴案件即高達351件，近兩年更成倍數成長。

高嘉瑜說，整理手機APP自動續訂爭議態樣，大致包括5類：第一、以「免費試用」、「贈品」或「優惠價格」等方式吸引消費者下載APP，但未告知試用期間或優惠期間屆滿後將自動續訂並扣繳費用；第二、消費者付費購買APP一定期間的使用權利（或會員資格），但未被告知期間屆滿後會自動續訂並扣繳費用。

第三、消費者下載APP前雖知悉並同意自動續訂，但嗣後想要取消自動續訂時，卻找不到取消的介面；或誤以為只要刪除該APP就等於是取消自動續訂；第四、消費者取消自動續訂後，企業經營者不願退還款項或要求收取一定金額之違約金。第五、APP開發商或平台業者位於境外，僅以電子郵件為其聯絡方式，致消費者求助無門。

陳星宏則表示，將會做滾動式檢討，政府也會要求不合理、不合法的條文做修正，以保護消費者權益；經濟部工業局資訊科科長林青嶔則呼籲消費者應使用國產遊戲，或是在台有代言的代理商的遊戲比較有保障。