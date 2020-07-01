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北車大廳禁坐爭議 除增加椅子台鐵還想做這兩件事

聯合報 / 記者曹悅華葉冠妤／台北即時報導
台鐵正評估在台北車站大廳咕咕鐘底下增加40張椅子。記者黃義書/攝影
台鐵正評估在台北車站大廳咕咕鐘底下增加40張椅子。記者黃義書/攝影

台北車站大廳爭議過了一個半月，仍未有具體方案。據了解，面對解封後的假日，地板屢屢「被坐爆」，台鐵除了評估在大廳咕咕鐘底下增加40張椅子，也正在評估擬定公共空間使用辦法、將NGO納入短期出借作業。對此，台鐵局副局長馮輝昇說，皆在研議中，預計將再召開一次會議討論。

交通部表示，新方案將朝公共空間均由公共使用方向規畫。馮輝昇說，交通部態度是透過公民參與，讓各界充分表達意見，最後趨於一致。因此台鐵透過公民參與在做後續討論，最近將再開一次會討論，目前還沒有定案，參與的團體都代表不同意見，要讓大家形成共識。

台鐵局已於於5月29日、6月3日、6月11日召開三場各界代表座談會。根據上述三場會議結論，台鐵於6月18日召開內部會議，請相關單位擬訂車站估共空間使用辦法，包含公民團體免收租金管理及使用，如何申請、審核、使用及管理等也要擬訂相關辦法。

另外台鐵在會議中也提到，將評估NGO團體等納入本局場地短期出借作業須知可行性。

對此台鐵局鬆口，「遲早會開放短期租借」，按照先前租借規定，大部分都要收費，若是政府單位辦理的公益活動則多為免費，只是在公益與否的判斷上有模糊地帶。

台鐵局說，北車大廳是公共財，是台鐵資產，也是國門，北車大廳是否開放爭議，已經不單單席地而坐的問題，而是衍伸成人權還有公共議題。藉由此次機會，完善短期租借規定，未來將多一個內部審議委員會，也會找外部學者專家，讓租借配套更為完整。開放租借時間則視疫情狀況而定，尊重中央流行疫情指揮中心指示。

對此，台灣四十分之一移工教育文化協會創辦人(One-Forty)陳凱翔表示，北車大廳原本就開放出租，但NGO經費有限，無法負擔一般商展模式的租金，台鐵若能設置公益時段，比如減免租金、開放免費時段等，鼓勵NGO承租辦活動，有效利用空間增進不同族群間對彼此的認識。

台灣國際勞工協會(TIWA)研究員陳秀蓮則認為，北車大廳本來就是無償的公共空間，不贊成需要再付費承租使用，也沒必要特別設立活動專區，特殊化移工、無家者等群體。

台北車站大廳。聯合報系資料照
台北車站大廳。聯合報系資料照

台鐵在台北車站大廳的西迴廊設有36個椅子，東迴廊設有28個椅子，總共64個，但民眾依然習慣坐在大廳的地板上休息。記者黃義書／攝影
台鐵在台北車站大廳的西迴廊設有36個椅子，東迴廊設有28個椅子，總共64個，但民眾依然習慣坐在大廳的地板上休息。記者黃義書／攝影
台鐵在台北車站大廳的西迴廊設有36個椅子，東迴廊設有28個椅子，總共64個，仍不夠需求。記者黃義書／攝影
台鐵在台北車站大廳的西迴廊設有36個椅子，東迴廊設有28個椅子，總共64個，仍不夠需求。記者黃義書／攝影

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